De qué trata "Animal", la serie española que arrasa en Netflix Argentina

La comedia dramática “Animal” se convirtió en la producción más vista de Netflixen Argentina. Con una trama que combina humor, crítica social y el contraste entre lo rural y lo urbano, la ficción española logró captar la atención del público desde su estreno.
La serie, lanzada el 3 de octubre, sigue la vida de Antón, un veterinario gallego que atraviesa dificultades económicas y acepta trabajar en una tienda de lujo para mascotas administrada por su sobrina Uxía. El cambio de entorno transforma por completo su rutina: pasa de cuidar animales de granja a atender perros y gatos con tratamientos exclusivos, rodeado de un ambiente sofisticado y exigente.
Cada episodio dura entre 25 y 30 minutos, ideal para maratones de fin de semana.
El argumento refleja el choque entre dos realidades muy distintas. De un lado, la tradición y la vida rural gallega; del otro, la modernidad y el glamour del mundo urbano. Esa tensión da lugar a situaciones cómicas, pero también a reflexiones sobre las diferencias sociales y la adaptación a nuevos estilos de vida.
Elenco y creador
“Animal” fue creada por Víctor García León, responsable de títulos como Más pena que gloria y Vete de mí. Además de idear la serie, dirige cuatro de los nueve episodios. La producción cuenta con un elenco destacado encabezado por Luis Zahera, conocido por sus papeles en Celda 211, El reino y Entrevías, junto a Lucía Caraballo, recordada por su participación en Estoy vivo.
El reparto se completa con Carmen Ruiz, Antonio Durán “Morris”, Sergio Abelaria, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Fer Fragay Nacho Pena. Cada episodio tiene una duración promedio de entre 25 y 30 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para ver de forma ligera o maratonear durante el fin de semana.
Con su tono irónico y un guion ágil, la serie combina el humor con un retrato social actual, explorando temas como la diferencia de clases, el choque generacional y las nuevas formas de vida en una sociedad cada vez más urbanizada.
La estrategia de Netflix
Netflix continúa ampliando su oferta de contenidos para mantenerse entre las plataformas más elegidas del público. La llegada de “Animal” forma parte de una estrategia que busca ofrecer producciones variadas: desde ficciones originales y documentales hasta películas clásicas que vuelven a despertar interés en nuevas audiencias.
Netflix suma Animal a su catálogo junto a clásicos y estrenos internacionales.
En paralelo al éxito de la comedia española, la plataforma incorporó Munich, el aclamado drama dirigido por Steven Spielberg y basado en hechos reales.
Estrenada en 2005, la película narra la misión de un grupo secreto del Mossad que debe localizar a los responsables del atentado terrorista durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Con actuaciones de Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz y Geoffrey Rush, la cinta obtuvo cinco nominaciones al Oscar, entre ellas mejor película y mejor dirección.
La combinación de estrenos recientes y títulos consagrados demuestra la apuesta de Netflix por atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes buscan redescubrir grandes producciones. En ese contexto, “Animal” logró posicionarse como una de las favoritas del público argentino.
