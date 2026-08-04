La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció al actor Nico Vázquez como Personalidad Destacada de la Cultura, en homenaje a sus más de 30 años de carrera en televisión y teatro.
Nico Vázquez fue reconocido por la Legislatura porteña por sus 30 años de carrera
El actor celebró el homenaje junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Durante el acto destacó el vínculo construido con el público a lo largo de su carrera.
La ceremonia se realizó el lunes en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y contó con la presencia de familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo que acompañaron al artista en este momento especial.
La distinción fue impulsada por el diputado Sebastián Nagata, quien destacó el vínculo construido entre Vázquez y el público a lo largo de su trayectoria.
“Es un momento muy grato hacer esta distinción, tan merecida para alguien que viene trabajando y remando hace treinta años en una carrera tan espectacular. El mejor indicador de lo que es la carrera de Nico es que la gente lo elige”, expresó durante el acto.
Un reconocimiento a su trayectoria
El homenaje puso en valor el recorrido de Vázquez en distintos escenarios, desde sus comienzos en la televisión hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del teatro comercial argentino.
Entre los presentes estuvieron Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Benjamín Rojas, Benjamín Amadeo, Mercedes Oviedo, Belu Lucius y Dai Fernández, pareja del actor.
Durante el encuentro, Vázquez recibió el reconocimiento acompañado por personas cercanas que formaron parte de diferentes etapas de su carrera artística.
La emoción del actor tras la distinción
Luego del acto, Nico Vázquez compartió su emoción a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció el reconocimiento y el acompañamiento recibido durante todos estos años.
“Demasiado emocionado para seguir escribiendo sobre lo que viví hoy. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento. Se me vinieron los 30 años de carrera encima. Mucha emoción. Las imágenes hablan por sí solas”, escribió.
El actor también destacó la importancia de poder celebrar el momento junto a sus afectos.
“Poder compartir este momento con mi familia, mis amigos y las personas que más amo lo hace todavía más especial. Me siento muy querido y me hacen muy feliz. Ese es mi mayor éxito. Soy un bendecido”, expresó.
El agradecimiento al público
En su mensaje, Vázquez dedicó unas palabras especiales a quienes acompañaron su carrera y sostuvieron su trabajo en televisión y teatro.
“Hoy solo quiero disfrutar el aquí y ahora y agradecer. Y aprovecho de corazón, agradecer al público que me acompaña con tanto amor y fidelidad en cada paso que doy. Gracias de corazón”, manifestó.
Su pareja, Dai Fernández, también celebró el reconocimiento con un mensaje público en redes sociales: “Felices y bendecidos los que tenemos la suerte de conocerte y compartir este presente y esta felicidad inmensa con vos. Lo mereces todo! Te admiro, te abrazo y celebro tu alegría en este día tan especial. Te amo”.
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