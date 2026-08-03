Se confirmó la muerte de Vincent Pastore, el actor que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la icónica serie Los Soprano.
Murió Vincent Pastore, una de las figuras más recordadas de Los Soprano
El actor estadounidense fue encontrado sin vida en su domicilio de Nueva York. Alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Salvatore Bonpensiero en la emblemática serie.
El artista fue encontrado sin vida este sábado en su vivienda ubicada en el barrio de El Bronx, en Nueva York. La intervención de las autoridades se produjo luego de que un vecino alertara por no haber tenido contacto con él durante varios días.
La despedida de su representante
Hasta el momento, las causas del fallecimiento no fueron informadas oficialmente y la investigación continúa abierta para establecer las circunstancias de su muerte.
Tras conocerse la noticia, su representante, Bob McGowan, expresó su pesar con un mensaje en el que recordó la calidad humana del actor. En su despedida lo describió como una persona "generosa y caritativa", destacando tanto su trayectoria profesional como su calidez personal.
El personaje que lo convirtió en un ícono
Vincent Pastore quedó para siempre asociado a Los Soprano gracias a su interpretación de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, uno de los colaboradores más cercanos de Tony Soprano, personaje encarnado por James Gandolfini.
Su participación en la serie alcanzó uno de sus momentos más recordados cuando su personaje se convierte en informante del FBI, una trama que marcó un antes y un después dentro de la ficción creada por David Chase y consolidó a Pastore como una figura representativa del género mafioso en la televisión.
Su carrera
Antes de dedicarse a la actuación, Pastore integró la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Su carrera artística comenzó recién después de cumplir los 40 años, logrando construir una destacada trayectoria en cine y televisión.
Además de su papel en Los Soprano, participó en producciones como Goodfellas (Buenos Muchachos), Carlito's Way, Witness to the Mob, Shark Tale y Yellowjackets. También formó parte de diversos programas de telerrealidad en Estados Unidos.