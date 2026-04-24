María Julia Oliván sorprendió a sus seguidores con la noticia de que sería el último programa de Qué Miedo en Border Periodismo, canal de streaming del que es dueña. El motivo es que Fernanda Iglesias renunció antes de salir al aire por una fuerte discusión que tuvieron entre las dos. En medio de acusaciones cruzadas, ambas hablaron sobre lo que ocurrió.
Acusaciones cruzadas: la pelea viral entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván
Iglesias renunció antes de salir al aire en Qué Miedo en Border Periodismo, canal de streaming de Oliván, tras una fuerte discusión. Ambas hablaron sobre lo que ocurrió.
El motivo del final de Que Miedo en #BORDER— María Julia Oliván (@mjolivan) April 23, 2026
La aclaración en el último programa y qué pasó con Fernanda Iglesias pic.twitter.com/6iTC8DcMll
"Estaba Fernanda acá, estábamos trabajando hace un ratito. Yo le estaba pidiendo, por favor, que me avise temas cuando pueden ser del espectáculo y de la política con un poquito de anticipación porque recién me veía, un poquito desbordada, buscando información de último momento de algunas cosas que estaban en la grilla", comenzó explicando María Julia Oliván en el streaming.
"Se enojó, me dijo que le estaba hablando mal, que nadie me aguantaba", relató María Julia Oliván.
"Como soy la dueña de este medio, hago cuatro programas por semana, tengo un niño con autismo. Fernanda me respondió que nunca le había pedido eso y yo le dije: 'Bueno, pero te lo pido ahora, Fernanda'. A mí tampoco me interesa el espectáculo en sí, si no puedo hacer un pequeño aporte", continuó Oliván.
"Se enojó, me dijo que le estaba hablando mal, que nadie me aguantaba. Le dije entonces que no hagamos el programa y me respondió: 'Sí, me voy porque sos insoportable'", relató María Julia. La periodista quería adelantarse a un conflicto próximo con Fernanda Iglesias y explicar su versión de la historia. A pesar de eso, destacó: "Sigo sosteniendo que es una gran periodista".
La respuesta contundente de Fernanda Iglesias a María Julia Oliván
Fernanda Iglesias, en principio, reposteó el reel que subió María Julia Oliván en sus stories de Instagram para responderle. Sin embargo, enseguida lo borró y le contestó a través de comentarios. "Es muy deshonesto que mientas. Tergiversás todo lo que pasó. Me maltrataste y lo sabés. Por suerte, hay un testigo", aseguró.
Luego, Fernanda Iglesias se defendió en un comentario de una seguidora: "Soy buena mina. Lo que dice María Julia es mentira. Me trató muy mal y, por eso, reaccioné. Siempre tuve la mejor predisposición con todos en Border, pero no voy a soportar maltratos a esta edad". "Julia se sintió insegura y no pudo disfrutar el programa", lanzó la periodista.
Carolina Molinari contó, en LAM, la versión de Fernanda Iglesias. La periodista le explicó que ella se encarga de llevar los temas del día, los cuenta y luego los debate con María Julia Oliván. "Dice que María Julia llegó de muy mal humor, le hizo un comentario sobre su cuerpo y eso le pareció como molesto", relató la panelista.
"Fernanda, en un momento, se pone a almorzar algo, también le hizo un comentario sobre eso y, después, le hizo una crítica sobre cómo dio una opinión en Puro Show en la mañana", contó Molinari.
"Pasaron a lo laboral, le preguntó los temas que tiene y le pidió uno para ella porque necesitaba uno propio. Dice que María Julia estaba muy nerviosa porque ella quería desarrollar sobre la Marcha por la Ley de Discapacidad y no tenía tiempo para ponerse al día", explicó.
"Le dijo que todos los temas eran una porquería. Fernanda le respondió que la estaba tratando mal, María Julia siguió con que le hablaba como quería y comenzó un entredicho", reveló Carolina Molinari, que habló con Iglesias.