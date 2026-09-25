Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde vivía desde hacía varios años. La noticia se conoció durante el mediodía y tuvo repercusión en el ámbito de los medios argentinos, donde desarrolló una carrera de casi cuatro décadas entre la radio y la televisión.
Murió Oscar González Oro a los 74 años: la trayectoria de una de las voces más reconocidas de la radio argentina
El periodista y conductor murió este viernes en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía varios años.
Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro construyó una trayectoria vinculada principalmente a la radio, aunque también tuvo una extensa participación en televisión. Su voz y su estilo al frente de distintos programas lo convirtieron en una figura reconocida por varias generaciones de oyentes.
De Mendoza a las principales radios del país
González Oro nació en Mendoza y pasó allí parte de su infancia. A los 11 años se trasladó junto a su familia a Buenos Aires. Antes de dedicarse de lleno a los medios, estudió Derecho y Psicología y también se formó en actuación con maestros como Lito Cruz y Héctor Bidonde.
Su vínculo con la radio comenzó antes de convertirse en una figura nacional. Durante un verano tuvo la posibilidad de pasar música en una emisora de Mendoza y, años después, continuó ese recorrido en Pinamar.
En 1989 comenzó a conducir un programa nocturno en FM Playa Verde, donde además seleccionaba la música y mantenía contacto directo con los oyentes. Ese trabajo fue uno de los primeros pasos de una carrera que luego continuaría en Buenos Aires.
Más adelante se desempeñó como productor y conductor en Radio del Plata. Con el tiempo llegó a otras emisoras y en 1998 fue convocado por Daniel Hadad para participar del proyecto que daría origen a Radio 10.
Fue allí donde alcanzó una de las etapas más importantes de su carrera. El 4 de enero de 1999 comenzó “El oro y el moro”, un programa que permaneció durante años en la programación de la emisora y que se convirtió en uno de los espacios más identificados con la radio de la mañana.
El ciclo combinaba información, entrevistas, actualidad y entretenimiento. González Oro desarrolló allí un estilo basado en el contacto permanente con quienes estaban del otro lado del micrófono. Durante los años de mayor audiencia, su voz se incorporó a la rutina diaria de una gran cantidad de oyentes.
El programa permaneció al aire durante unos 15 años y fue uno de los principales espacios de la trayectoria del conductor.
Su paso por la televisión y el retiro de los medios
La trayectoria de González Oro también incluyó diferentes experiencias en televisión. Participó en “Polémica en el bar”, trabajó en Canal 9 y estuvo al frente de programas como “Los unos y los otros”, en América TV.
También tuvo participaciones en otros ciclos y continuó alternando su actividad entre distintos medios de comunicación. En paralelo, su vida personal también ocupó parte de su exposición pública y en 2016 habló abiertamente sobre su homosexualidad y sobre diferentes aspectos de su vida familiar.
Durante su carrera pasó por emisoras como Radio del Plata, Radio 10, Radio La Red y Radio Rivadavia. En 2020 se incorporó nuevamente a esta última radio, donde condujo “La vida misma”.
El 25 de marzo de 2021 anunció su retiro de los medios. En ese momento había completado 35 años de trayectoria y decidió alejarse del ritmo cotidiano de la radio y la televisión.
Sin embargo, su vínculo con los medios no desapareció por completo. En 2023 regresó temporalmente a la televisión para conducir “Nosotros a la mañana” durante la ausencia de Fabián Doman.
En los últimos años, González Oro había elegido Uruguay como lugar de residencia. Punta del Este fue su destino durante esta etapa, lejos de la actividad diaria que había desarrollado durante décadas en Argentina.
Su muerte, a los 74 años, pone fin a una trayectoria que atravesó distintas etapas de la radio y la televisión argentina. Desde sus primeros trabajos en emisoras locales hasta la conducción de uno de los programas más escuchados de Radio 10, González Oro construyó una carrera alrededor de una herramienta que lo acompañó durante casi 40 años: su voz frente al micrófono.