Protagonista de "Adolescencia"

Owen Cooper, la nueva cara de Hollywood que se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy

Con tan solo 15 años, fue premiado este domingo en la categoría Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película para TV. "Yo no era nadie hace tres años, y ahora estoy aquí", dijo el intérprete británico.