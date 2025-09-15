Owen Cooper, la nueva cara de Hollywood que se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy
Con tan solo 15 años, fue premiado este domingo en la categoría Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película para TV. "Yo no era nadie hace tres años, y ahora estoy aquí", dijo el intérprete británico.
Owen Cooper posando con su premio. REUTERS/Daniel Cole
El mundo del espectáculo tiene un nuevo nombre en la cima: Owen Cooper. Con tan solo 15 años y sin experiencia previa en la actuación profesional, este joven británico ha logrado lo impensable, alzándose con un Premio Emmy y consolidándose como la revelación más impactante de la industria.
Su victoria, por su desgarrador rol en la aclamada serie de Netflix Adolescencia, no solo lo convierte en el actor masculino más joven en recibir este galardón, sino que también marca un hito en una carrera que, hasta hace poco, ni siquiera existía.
Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado de un crimen atroz que desata una tormenta emocional en su entorno escolar y familiar. La producción, dirigida por Philip Barantini, es notable no solo por su intensa trama, sino porque cada uno de sus cuatro episodios fue grabado en una sola toma continua.
Esta exigencia técnica demandó una precisión y un compromiso fuera de lo común, especialmente para un elenco juvenil. Cooper se destacó por su naturalidad y talento innato, tanto que su capacidad de improvisación sorprendió a los directores, con frases que quedaron en la versión final de la serie. Su interpretación, un retrato crudo y conmovedor, lo llevó a vencer a figuras de la talla de Javier Bardem.
Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado de un crimen atroz. Foto: Netflix
Un talento que surgió por casualidad
Nacido el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra, la vida de Owen Cooper era la de cualquier adolescente. Asistía a la escuela y tomaba clases de teatro como pasatiempo en el centro Drama MOB, en Manchester.
No tenía antecedentes en la actuación, su familia no está vinculada al mundo del espectáculo —su padre trabaja en informática, su madre es cuidadora y sus dos hermanos son electricistas— y su principal interés era ser futbolista. La oportunidad llegó de forma inesperada cuando su escuela de teatro recibió una convocatoria para un casting.
Cooper grabó una audición para un papel secundario, sin saber que era para el que se convertiría en uno de los proyectos televisivos más comentados del momento. Su frescura y autenticidad frente a la cámara convencieron a todo el equipo creativo y terminó quedándose con el papel principal.
Sydney Sweeney entregando el Emmy al joven revelación. REUTERS/Mike Blake
En su discurso de agradecimiento en el Peacock Theater de Los Ángeles, un emocionado Cooper sintetizó su camino: “Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí. Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí”.
Y agregó un mensaje inspirador para sus jóvenes pares: “Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa”. Si bien el récord del Emmy masculino le pertenece, la marca histórica del premio a la persona más joven en ganarlo lo mantiene Roxana Zal, que en 1984 lo obtuvo a los 14 años en la categoría femenina por su papel en el telefilme Something About Amelia.
El elenco de la serie recibieron el premio a la Mejor Serie Limitada o Antológica. REUTERS/Mike Blake
Proyectos en el horizonte
El éxito de Adolescencia le abrió a Cooper un abanico de oportunidades. Ya filmó su participación en Film Club, un drama de la BBC Three, y ha sido confirmado para interpretar al joven Heathcliff en una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, el clásico de la literatura.
Este último proyecto será su debut en la pantalla grande y compartirá cartel con Margot Robbie y Jacob Elordi, lo que demuestra la confianza de la industria en su prometedora carrera.
