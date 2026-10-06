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Pampita quedó envuelta en una polémica por “hacer trampa” en la Peregrinación a Luján

El periodista Ignacio Ortelli puso en duda desde dónde comenzó el recorrido y lanzó una inesperada crítica durante su análisis en Radio Rivadavia.

Pampita participó una vez más de la tradicional jornada religiosa.Pampita participó una vez más de la tradicional jornada religiosa.
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Pampita volvió a peregrinar a Luján, una tradición que realiza cada año para pedir por sus seres queridos. Esta vez, la modelo compartió imágenes de su llegada a la Basílica y se mostró visiblemente emocionada y afectada por el esfuerzo físico de la caminata.

La travesía, que realizó junto a sus compañeros de parroquia, también generó comentarios en redes sociales. Incluso, el periodista Ignacio Ortelli cuestionó públicamente si la modelo había comenzado el recorrido desde el lugar habitual.

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La crítica

Ortelli se refirió a la peregrinación durante su participación en Radio Rivadavia y sostuvo que Pampita no habría comenzado el recorrido desde Liniers.

“No arranca desde Liniers, arranca desde Moreno o General Rodríguez. Igual la banco, porque incita a que otros caminen”, expresó el periodista.

Además, hizo referencia a las publicaciones que la modelo realizó durante la jornada y comentó: “No sé de dónde sacó la fuerza para hacer tantos posteos, yo cuando camino no puedo con mi vida”.

La conductora compartió imágenes de su llegada a Luján.La conductora compartió imágenes de su llegada a Luján.

Hasta el momento, Pampita no respondió públicamente a los cuestionamientos.

La llegada a la Basílica

Al llegar a Luján, Carolina Ardohain se mostró entre lágrimas y compartió una fotografía frente a la imagen de la Virgen. La modelo acompañó la publicación con una reflexión vinculada a una canción de Soda Stereo, que utilizó para expresar el significado emocional que tuvo para ella ese momento.

La peregrinación a Luján representa una tradición especialmente importante para Pampita, quien suele realizarla junto a integrantes de su parroquia.

La jornada tuvo amplia repercusión entre sus seguidores.La jornada tuvo amplia repercusión entre sus seguidores.

El significado que tiene para Pampita

La caminata forma parte de un ritual que la modelo repite cada año y que adquirió un significado particular después de la muerte de su hija Blanca.

Según contó en distintas oportunidades, tras esa pérdida comenzó a peregrinar para pedir por un nuevo embarazo. Tiempo después nació Anita, la hija que tuvo junto a Roberto García Moritán.

Por eso, la llegada a la Basílica volvió a estar atravesada por la emoción y por una historia personal que Pampita mantiene estrechamente ligada a esta tradición.

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