El Polaco volvió a ser noticia en redes sociales, pero esta vez no por una crisis sentimental con Barby Silenzi. El cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al mostrar una marcada transformación física y una publicación suya generó la reacción de una de sus exparejas.
El Polaco mostró su cambio físico y la reacción de su ex no pasó desapercibida
El cantante recibió elogios por su nueva imagen tras compartir una postal en redes, aunque un mensaje de la madre de su hija también generó repercusión entre los usuarios.
La imagen fue compartida el jueves por la noche y rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Entre los comentarios apareció el de Valeria Aquino, madre de su hija Alma, quien realizó una particular observación sobre el nuevo aspecto del artista.
El comentario que generó repercusión
Aquino reaccionó a la publicación de El Polaco con un mensaje en tono de humor: “¿Qué estás comiendo, atún? Jajajajajajajajajajaa”.
La respuesta generó distintas opiniones entre los usuarios, y algunos cuestionaron el comentario de la agente inmobiliaria. Entre las reacciones se pudieron leer críticas hacia su actitud y mensajes en defensa del cantante.
El Polaco y Valeria Aquino fueron pareja y tienen una hija en común, Alma, quien actualmente tiene 12 años.
Barby Silenzi también elogió el cambio
La transformación física del músico también recibió la aprobación de Barby Silenzi, su actual pareja, quien comentó la publicación con un elogio acompañado por un emoji de fuego: “Ah, buenooo”.
El cambio del artista estuvo acompañado por el trabajo de Soledad Cristiano, especialista en nutrición deportiva y entrenadora vinculada al ambiente artístico.
La nueva imagen del cantante generó una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, que destacaron la diferencia con respecto a sus primeros años en la música.
Una relación que busca mantener la armonía
Tiempo atrás, El Polaco había vuelto a compartir una imagen junto a Valeria Aquino durante el festejo de cumpleaños de Alma. La publicación llamó la atención de sus seguidores, especialmente por los comentarios que surgieron sobre el parecido de Aquino con la recordada modelo y actriz Silvina Luna.
Algunos usuarios señalaron similitudes entre ambas y dejaron mensajes sorprendidos en la publicación del cantante.
Más allá de las repercusiones en redes, El Polaco y Aquino mantienen un vínculo relacionado con la crianza de su hija. Luego de varios años marcados por conflictos y cruces públicos, ambos han mostrado momentos de mayor cercanía en eventos familiares.