El automovilismo internacional quedó de luto tras confirmarse la muerte de Zdenek Chovanec, expiloto de la Fórmula 3 y antiguo rival de Franco Colapinto, a los 21 años. La noticia fue comunicada oficialmente este jueves por la Federación Internacional del Automóvil.
Murió Zdenek Chovanec, expiloto de Fórmula 3 y rival de Franco Colapinto
El corredor compitió en las temporadas 2021 y 2022 de la categoría. La FIA confirmó su fallecimiento, aunque todavía no se informaron las causas.
Hasta el momento no fueron informadas las causas del fallecimiento. Medios especializados europeos señalaron que la muerte ocurrió el 18 de julio, aunque la confirmación pública se conoció cinco días después.
El mensaje de la Fórmula 3
“Todos en la FIA Fórmula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec”, expresó la categoría mediante una publicación en sus redes sociales.
La organización también envió sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del piloto. Su entorno no brindó detalles sobre las circunstancias de la muerte.
Su paso por la categoría
Chovanec nació en Venezuela en 2004, tenía ascendencia checa y desarrolló gran parte de su trayectoria deportiva bajo licencia portuguesa.
Compitió en la FIA Fórmula 3 durante las temporadas 2021 y 2022 con Charouz Racing System. En ese período compartió pista con Colapinto y otros corredores que posteriormente llegaron a la Fórmula 1.
Su carrera en el automovilismo
Antes de llegar a la Fórmula 3, el piloto participó en la Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos, el Campeonato Asiático de Fórmula 3 y la Euroformula Open.
Tras su paso por la categoría internacional, continuó su carrera en distintas competencias de monoplazas y prototipos. La confirmación de su muerte generó mensajes de despedida entre pilotos, equipos y miembros del ambiente motor.