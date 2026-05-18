Durante la tradicional cena televisiva de Mirtha Legrand del sábado, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk compartió con la mesa un anhelo que guardaba desde su niñez y que finalmente decidió poner en marcha: está estudiando para ser piloto de avión. Entre risas y complicidad, el músico no dudó en invitar a la conductora a surcar los cielos con él, desatando una desopilante reacción que se volvió viral en las redes sociales.
El Polaco confesó que está estudiando una carrera y sorprendió a Mirtha Legrand con una propuesta
El reconocido artista de la movida tropical revela su pasión por la aviación y su nuevo proyecto de vida, sorprendiendo a todos con su decisión.
"Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico", expresó entusiasmado el referente de la movida tropical.
Ante la mirada atenta de los comensales, el artista relató el momento exacto en el que nació su fascinación por la aeronáutica, remontándose a un viaje familiar. "Fuimos una sola vez a Brasil y el piloto me hizo subir a la cabina. Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco", recordó entre risas, asegurando que aquella experiencia marcó su destino. Además, rememoró con emoción el mandato de su progenitor: "Siempre me quedó en mi cabeza eso y mi viejo decía que iba a ser piloto de avión. Nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad".
Aprovechando el clima distendido de la noche, El Polaco lanzó la propuesta que descolocó por completo a la diva de los almuerzos: "¿Vendrías una vuelta conmigo, Mirtha?". La respuesta de Legrand no se hizo esperar y, con la rapidez mental que la caracteriza, disparó un rotundo "No" que desató las carcajadas instantáneas de todos los invitados presentes en el estudio.
Adrenalina y futuro lejos de los escenarios
Lejos de amedrentarse por la negativa de la conductora o por las exigencias propias de la aviación, el cantante aseguró que se siente sumamente cómodo con el desafío. "No le tengo miedo a los aviones. Me gustan los desafíos, soy adrenalínico", sostuvo, agregando con humor que la ansiedad le gana por estos días: "Ya quiero subirme a manejar".
Esta nueva faceta no es un simple pasatiempo. Según declaraciones recientes del artista en el programa Otro día perdido (eltrece), esta búsqueda responde a una profunda necesidad personal de crecimiento y transformación que va más allá de sus éxitos en la música. En un mano a mano previo con Mario Pergolini, al ser consultado sobre un posible retiro de los escenarios, el cantante se mostró determinante sobre su futuro laboral: aunque admitió que podría alejarse del canto el día de mañana, dejó en claro su postura de mantenerse siempre activo. "Nunca dejaría de trabajar", remarcó de forma tajante.
A sus 38 años, El Polaco demuestra que nunca es tarde para saldar las deudas de la infancia. Con los pies en la tierra pero la mente en las nubes, el cantante abraza una filosofía de vida donde la planificación cede terreno ante la sorpresa. "La verdad es que no sé qué pasará el día de mañana, vivo el momento", concluyó. Por ahora, los cielos argentinos esperan al nuevo piloto; Mirtha, por su parte, prefiere seguir mirándolo desde la comodidad de su histórico escritorio.