Dos detenidos

El cantante “Ponte Perro” sufrió un robo en Ituzaingó: la Policía abatió a un delincuente

Tres asaltantes ingresaron a la vivienda del artista y maniataron a él y a su pareja. La Policía inició una persecución, en la que uno de los agresores murió durante el enfrentamiento y los otros dos fueron capturados, recuperando armas y elementos de interés.