El cantante “Ponte Perro” sufrió un robo en Ituzaingó: la Policía abatió a un delincuente

El cantante de cumbia y RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como “Ponte Perro”, fue víctima de un violento asalto en su vivienda junto a su pareja, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Tres asaltantes ingresaron a la vivienda del artista y maniataron a él y a su pareja. La Policía inició una persecución, en la que uno de los agresores murió durante el enfrentamiento y los otros dos fueron capturados, recuperando armas y elementos de interés.
El cantante de cumbia y RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como “Ponte Perro”, fue víctima de un violento asalto en su vivienda junto a su pareja, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Tres delincuentes ingresaron al domicilio, los golpearon y maniataron para sustraerles pertenencias, lo que derivó en una persecución policial que terminó con un enfrentamiento armado.
Tras el robo, los agresores huyeron en un Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires. La Policía bonaerense inició una persecución que culminó en la intersección de las calles Ecuador y Alberti, donde el vehículo chocó.
Durante el enfrentamiento, un delincuente fue abatido y los otros dos cómplices fueron detenidos luego de intentar tomar de rehén a una vecina de 50 años, acción que fue impedida por efectivos del comando de patrullas y U.P.P.L. de Ituzaingó.
“Ponte Perro” y su pareja resultaron ilesos, mientras que las autoridades constataron que los agresores contaban con antecedentes penales.
G.N.P., de 24 años, había sido procesado en junio de 2020 por “resistencia a la autoridad” y “robo agravado”, con intervención de la UFIJ N°4 de General Rodríguez, y también por “robo agravado” ante la UFIJ N°1 de Moreno. Recuperó la libertad el 22 de abril de 2025 tras cumplir parte de su condena en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos. En el operativo, secuestraron cargadores y una pistola 9 mm.
Por su parte, R.O.S., de 35 años, estaba prófugo por homicidio agravado criminis causae y contaba con un antecedente de robo calificado con arma de fuego en 2008. Los efectivos incautaron una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.
El tercer involucrado, fallecido en la escena, portaba una pistola con un dispositivo “Kit Roni”, que convierte el arma en un subfusil táctico, aumentando estabilidad y precisión.
El rápido accionar de la Policía permitió detener a los dos sospechosos vivos y neutralizar al delincuente armado, evitando mayores daños a la comunidad. Las autoridades continúan con los procedimientos para garantizar la trazabilidad de los elementos incautados y la documentación de los antecedentes penales de los involucrados.