La pareja integrada por Paula Chaves y Pedro Alfonso debutó esta semana en el rol de la conducción de uno de los programas en el canal de streaming OLGA. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada distendida y cargada de humor en la emisión de este martes se transformó en uno de los momentos más comentados del ciclo "Sería Increíble".
La pregunta íntima de Paula Chaves que dejó a Pedro Alfonso sin palabras
En su segunda emisión como conductores invitados del programa de streaming “Sería Increíble” por el canal OLGA, la modelo sorprendió a su esposo con una consulta directa sobre su pasado sentimental en ShowMatch. El actor y productor optó por el silencio, y su reacción no tardó en volverse viral en las redes sociales.
Durante un juego de preguntas y respuestas diseñado para romper el hielo en el estudio, la modelo decidió ir a fondo y dejó de lado las formalidades. Sin rodeos, Chaves lanzó una consulta filosa dirigida directamente al pasado de su marido, vinculada a los años en que él se desempeñaba en la productora de Marcelo Tinelli.
El pasado en ShowMatch bajo la lupa
"Empiezo yo: ¿Con cuántas bailarinas de ShowMatch estuviste?", disparó la conductora ante la mirada atónita de los presentes. Cabe recordar que el actual actor y productor teatral construyó gran parte de su carrera inicial trabajando detrás de escena en el histórico programa televisivo conducido por Marcelo Tinelli, ámbito en el cual conoció a Paula e inició la relación sentimental que mantienen hasta el día de hoy.
La sorpresiva intervención dejó al conductor completamente descolocado. Alfonso permaneció en silencio durante varios segundos, visiblemente incómodo, limitándose a esbozar una sonrisa nerviosa mientras buscaba sortear la situación sin emitir una respuesta concreta sobre la cifra o los nombres de su historial amoroso.
Las repercusiones en el estudio y en las redes
La parálisis de Pedro Alfonso desató de inmediato las risas generalizadas de sus compañeros de mesa. Los panelistas Eial Moldavsky y Toto Kirzner no dejaron pasar la oportunidad para sumarse a la dinámica con comentarios irónicos y aportar humor al tenso cruce de pareja.
"Lo bueno es que empezamos tranquilos", acotó uno de los integrantes del programa frente a la contundencia de la primera pregunta. En sintonía con las bromas, sumaron frases como "Hasta acá llegamos" y "Tranquilísimo todo", alimentando el clima descontracturado que caracteriza a las transmisiones de streaming.
A pesar de la insistencia del equipo y del ambiente de complicidad colectiva, Alfonso optó por mantener la reserva y no contestó la pregunta de su esposa. Prefirió dejar correr los minutos entre risas compartidas y avanzar con el desarrollo de la grilla del programa, consolidando de igual modo un fragmento televisivo que rápidamente se replicó y viralizó en distintas plataformas digitales.