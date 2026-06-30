Momento incómodo al aire

La pregunta íntima de Paula Chaves que dejó a Pedro Alfonso sin palabras

En su segunda emisión como conductores invitados del programa de streaming “Sería Increíble” por el canal OLGA, la modelo sorprendió a su esposo con una consulta directa sobre su pasado sentimental en ShowMatch. El actor y productor optó por el silencio, y su reacción no tardó en volverse viral en las redes sociales.