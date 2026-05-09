La XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia de apertura realizada en el Hotel Xcaret, donde se reconoció el trabajo técnico y artístico de las producciones audiovisuales iberoamericanas.
Producciones argentinas se destacaron en la apertura de los Premios Platino Xcaret
Series y películas nacionales obtuvieron varios reconocimientos técnicos y actorales durante la primera ceremonia realizada en México, antes de la gala central de este sábado.
Durante esta primera entrega de galardones, las producciones argentinas El Eternauta, Menem y Belén se destacaron entre las más premiadas de la jornada.
Primera premiación
La ceremonia inicial, realizada el 7 de mayo, entregó un total de 21 estatuillas en distintas categorías vinculadas al cine y las series iberoamericanas.
Entre las producciones argentinas más reconocidas apareció “Belén”, que obtuvo el Premio al Cine y Educación en Valores para Leticia Cristi y Dolores Fonzi.
Además, Camila Pláate recibió el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su trabajo en esa producción.
Importantes reconocimientos
La serie El Eternauta también tuvo una destacada participación en la ceremonia, al quedarse con varios premios técnicos y actorales.
César Troncoso ganó como Mejor Interpretación Masculina de Reparto, mientras que Andrea Pietra obtuvo el reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina de Reparto.
La producción argentina además fue premiada en Dirección de Montaje y Mejores Efectos Especiales.
Por su parte, Menem recibió el galardón a Mejor Maquillaje y Peluquería para Marcos Cáceres y Dolores Giménez.
Producciones de España y Brasil
Entre los ganadores internacionales sobresalió Sorda, que le dio a Álvaro Cervantes el premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto.
La producción brasileña O Agente Secreto obtuvo distinciones por Música Original, Dirección de Montaje y Dirección de Arte.
También fueron reconocidas las producciones españolas Sirât y Anatomía de un instante en distintas categorías técnicas.
La gala principal será este sábado
La entrega central de los Premios Platino se realizará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco. El evento será transmitido a través de la plataforma SmartPlatino TV y reunirá a destacadas figuras del cine y la televisión iberoamericana.