El reconocido cantante y actor Raúl Lavié, de 88 años, protagonizó un preocupante incidente este martes al sufrir un accidente en los estudios de la TV Pública. El intérprete debió suspender la entrevista que tenía pautada tras caerse en dos oportunidades consecutivas antes de ingresar al aire, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.
Raúl Lavié sufrió dos caídas en un estudio de TV y generó preocupación
El reconocido artista de 88 años debió suspender una entrevista pautada en la TV Pública tras accidentarse en la previa del programa. "Fue un golpe fuerte", aclaró para llevar tranquilidad.
Lavié había asistido al canal estatal como invitado del programa "La noche es nuestra", conducido por Diego Ramos. Al llegar a la antesala del estudio, el artista resbaló, perdió el equilibrio y cayó al suelo por primera vez.
Tras ser asistido de inmediato por el personal del lugar, e insistiendo en cumplir con su compromiso laboral, intentó reincorporarse para hacer la nota y cantar, pero al dar unos pasos volvió a trastabillar debido a la combinación de sus zapatos con suela de cuero y la superficie metálica del piso.
Frente al revuelo y las versiones dramáticas que comenzaron a circular en los medios, el propio cantante decidió romper el silencio para llevar tranquilidad a sus seguidores y evitar la preocupación de su entorno familiar. "Las noticias de este tipo siempre son dramáticas y se agrandan", señaló el vocalista.
El parte de salud
En declaraciones periodísticas, Lavié desmintió las versiones que indicaban que había sufrido una pérdida de conocimiento o una herida grave en el cráneo. "No fue de gravedad, pero sí me lastimé un poco el labio en la parte superior e inferior, y también se me hinchó la nariz. No hubo desvanecimiento ni ninguna cosa por el estilo", detalló.
Respecto a la mecánica del doble accidente, el artista explicó que el segundo impacto ocurrió justo al intentar pisar el suelo del set de grabación. "Cuando voy a entrar al piso de la TV Pública, que es de metal, resbalé. Volví a caer con los zapatos de cuero por las suelas", especificó.
Finalmente, el actor remarcó que el impacto se localizó en la zona de su rostro y no en la parte posterior de la cabeza. "Fue un golpe fuerte, aunque no fue en la cabeza sino en la cara. Me tapé la boca con la mano y me golpeé una parte, pero está todo bien", concluyó Lavié.
Por último, confirmó que se recupera favorablemente y que no se encuentra bajo tratamiento con analgésicos para aliviar las dolencias.