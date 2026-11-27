Después de comunicar que cerraría definitivamente sus redes sociales, Santiago Maratea volvió a Instagram con una nueva cuenta para presentar su más reciente iniciativa: Fundación Lápiz, un proyecto solidario que apunta a trabajar sobre problemáticas vinculadas con la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario.
Tras anunciar su retiro de las redes, Santiago Maratea sorprendió con una iniciativa solidaria
El influencer presentó "Fundación Lápiz" una propuesta enfocada en la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario, y explicó cómo busca sostenerla económicamente.
El influencer explicó que pretende dedicarse de lleno a esta propuesta y convertirla en su principal fuente de ingresos. “Quiero vivir de esto”, expresó en un video publicado en los canales oficiales de la fundación.
El regreso a redes
La reaparición del creador de contenido se produjo a través del perfil @lapizfundacion, que ya superó los 250 mil seguidores y continúa sumando usuarios.
En su primera publicación, Maratea explicó los objetivos generales de la iniciativa y compartió algunas de las ideas que busca desarrollar. Según señaló, el propósito del video inicial era presentar el proyecto y ofrecer una primera aproximación a las actividades que tendrá la organización.
El nombre Fundación Lápiz está inspirado en el texto “Yo, el lápiz”, una obra que aborda conceptos como el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y los sistemas de incentivos.
Salud infantil, educación y un comedor
Entre los principales ejes de trabajo de la fundación se encuentran la salud infantil y la educación. Además, Maratea adelantó que uno de los objetivos será impulsar la creación de un comedor comunitario.
El proyecto también contempla la producción de un podcast en el que se abordarán las mismas problemáticas y otros contenidos relacionados con el desarrollo de la iniciativa.
A su vez, el influencer anticipó que la cuenta no estará dedicada exclusivamente a mostrar los avances de la fundación, sino que también publicará materiales vinculados con la economía.
Cuánto costaría aportar a la fundación
Uno de los aspectos que Maratea detalló fue el modelo de financiamiento que imagina para sostener el proyecto. Su intención es que funcione mediante un sistema de membresías, con aportes mensuales de las personas que quieran colaborar.
Como referencia, mencionó una contribución de 3.000 pesos por mes, equivalente a 36.000 pesos al año.
El influencer explicó que busca generar una dinámica en la que quienes participen puedan obtener un beneficio mayor al aporte realizado. La propuesta, según indicó, apunta a que los colaboradores “terminen teniendo más ganancia que pérdida”.
“Quiero vivir de esto”: el nuevo objetivo de Maratea
Maratea también se refirió a su intención de transformar la fundación en su principal actividad laboral y fuente de ingresos.
En ese sentido, aseguró que no tiene inconvenientes en cerrar su cuenta personal de Instagram, que hasta ahora representaba su principal vía de ingresos, si el nuevo proyecto logra ocupar ese lugar.
“Yo quiero vivir de esto”, insistió al explicar que su objetivo es concentrar sus esfuerzos en el crecimiento de Fundación Lápiz y en el desarrollo de sus distintas iniciativas solidarias.