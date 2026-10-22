"No vale la pena"

Selena Gomez reveló que el vapeo le dañó la voz: qué advirtió a sus fans

La reconocida artista y actriz estadounidense reveló en sus redes sociales que logró superar su adicción al vapeo de nicotina. Sin embargo, advirtió a sus seguidores que el hábito le dejó una consecuencia irreversible en su tonalidad vocal, desatando un debate sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos en la salud.