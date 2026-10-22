En una reciente historia compartida en su cuenta de Instagram, Selena Gómez, la cantante de 34 años se sinceró frente a sus seguidores sobre las dificultades que experimentó para dejar atrás el consumo de cigarrillos electrónicos. Con total franqueza, la protagonista de éxitos televisivos y musicales admitió que el uso prolongado y en grandes cantidades de nicotina mediante vapeadores le provocó alteraciones notables en su forma de hablar.
Selena Gomez reveló que el vapeo le dañó la voz: qué advirtió a sus fans
La reconocida artista y actriz estadounidense reveló en sus redes sociales que logró superar su adicción al vapeo de nicotina. Sin embargo, advirtió a sus seguidores que el hábito le dejó una consecuencia irreversible en su tonalidad vocal, desatando un debate sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos en la salud.
"No voy a poder cambiar mi voz. Vapeé mucha nicotina. Dejar la nicotina es muy difícil y solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso estás pensando en empezar a vapear, no vale la pena. Es una tontería y me cambió la voz", expresó la artista ante su audiencia.
Asimismo, ante las críticas y comentarios de algunos usuarios respecto a las diferencias en su forma de sonar, Gomez restó importancia a los señalamientos de los sectores más críticos y envió un mensaje de aliento a quienes luchan contra dependencias similares. "Si no les gusta cómo suena mi voz, lo entiendo perfectamente. No me importa. Simplemente no me escuchen [...]. Es muy difícil, pero sé que, si estás pasando por algo así, tú también puedes superar algo así", añadió con optimismo tras confirmar que logró dejar el hábito.
Antecedentes médicos y reacciones en redes sociales
La revelación de la intérprete generó un amplio debate digital. Mientras que una parte de sus fanáticos respaldó su valentía al visibilizar los obstáculos de dejar la nicotina, otros sectores en redes sociales cuestionaron el impacto del hábito debido al historial médico de la estrella, quien padece lupus —una enfermedad autoinmune crónica— y se sometió a un trasplante de riñón en el pasado.
Previamente, la artista ya había dado indicios sobre variaciones físicas y molestias en su garganta, relacionándolas en ocasiones con brotes vinculados a su cuadro inflamatorio general. Sin embargo, esta es la primera ocasión en que atribuye de forma directa los cambios permanentes en su capacidad vocal al uso constante de vaporizadores con nicotina.
El impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud vocal
Especialistas en salud respiratoria y laringología señalan que, si bien cada organismo reacciona de manera distinta, el mecanismo descrito por la cantante es completamente plausible desde el punto de vista médico. Los dispositivos de vapeo calientan líquidos compuestos por propilenglicol, glicerina, saborizantes y nicotina, generando un aerosol que atraviesa de forma directa las vías respiratorias superiores y la laringe.
Los expertos advierten que la exposición continua a químicos calientes y aerosoles secos destruye la lubricación natural de la mucosa laríngea, afectando la elasticidad y la correcta vibración de los pliegues vocales. Esto puede derivar en síntomas frecuentes como disfonía persistente, carraspeo constante, fatiga al hablar y una mayor propensión a sufrir daños estructurales o ronquera crónica en personas que utilizan su voz de manera profesional.
El testimonio de Selena Gomez pone de relieve una consecuencia menos documentada de los cigarrillos electrónicos y trasciende el ámbito del entretenimiento para instalarse como una advertencia de salud pública. Mientras la comunidad médica continúa investigando el alcance a largo plazo del vapeo, el llamado de la artista a evitar el inicio de este hábito subraya la importancia de la prevención frente a un consumo que deja huellas irreversibles en el organismo.