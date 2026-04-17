En las últimas horas, el mundo del espectáculo internacional se vio convulsionado por una noticia que corrió como reguero de pólvora: el supuesto divorcio entre Selena Gomez y Benny Blanco. Lo que comenzó como un rumor en plataformas digitales escaló rápidamente hasta convertirse en tendencia global, despertando la preocupación de millones de seguidores. Sin embargo, tras una investigación de las fuentes originales, se confirmó que se trata de una noticia falsa hábilmente orquestada.
Toda la verdad sobre el supuesto divorcio de Selena Gomez y Benny Blanco
Una captura de pantalla falsa y un sitio de parodias desataron una ola de especulaciones sobre el matrimonio de la cantante y el productor. Sin embargo, la realidad de la pareja dista mucho de una separación.
El origen del engaño
La controversia se disparó a partir de una supuesta captura de pantalla de una historia de Instagram de la propia Selena Gomez. En la imagen, que resultó ser un montaje, se leía: “Solo para aclarar las cosas, estoy soltera. Sin drama, sin historias ocultas, solo enfocándome en mí misma y en mi paz”.
La viralización cobró fuerza cuando la cuenta Hoops Crave, conocida en la red social X (ex Twitter) por publicar contenido de parodia, difundió la información como si fuera un hecho verídico. La rapidez con la que se comparten estos contenidos, sumada a la verosimilitud del diseño gráfico de la captura, engañó a miles de usuarios que dieron por terminada la relación.
Gestos que desmienten la crisis
Lejos de enfrentar una ruptura, la realidad del matrimonio Blanco-Gomez parece ser de plena estabilidad. Fuentes cercanas a la pareja y la propia actividad de la cantante en redes sociales desmienten cualquier distanciamiento. Recientemente, la protagonista de Only Murders in the Building se refirió a sí misma en una publicación como “Mrs. Blanco” (Sra. Blanco), un gesto contundente que reafirma su compromiso matrimonial.
Además, hace apenas unos días, Selena participó como invitada en el podcast de su esposo. Durante la grabación, ambos se mostraron distendidos y afectuosos, incluso protagonizando momentos de humor que buscaban quitarle peso a las críticas que el productor suele recibir en redes por su estilo de vida.
Un amor que nació en el estudio
Cabe recordar que la historia de amor entre Gomez y Blanco se hizo pública en diciembre de 2023, tras años de amistad y colaboración profesional. En diciembre de 2024 anunciaron su compromiso y, según registros de finales de 2025, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en California.
Para Selena, esta relación ha significado un periodo de sanación y madurez. En diversas entrevistas, la artista expresó que Benny le brinda una "paciencia y amor incondicional" que no había experimentado previamente, tras haber pasado cinco años soltera enfocada en su salud mental y su carrera.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la peligrosidad de las fake news y la vulnerabilidad de las figuras públicas ante montajes digitales. En una era donde un "click" define la agenda, la verificación de la información sigue siendo el único antídoto contra el rumor malintencionado. Por ahora, los fans de "Selena y Ben" pueden respirar tranquilos: la campana de divorcio no ha sonado.