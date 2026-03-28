La ex que destapó el “lavarropas gate” de Fede Bal anunció su embarazo

Sofía Aldrey compartió una noticia muy especial en sus redes sociales: está embarazada y será mamá por primera vez. La joven lo dio a conocer a través de una serie de imágenes de su viaje a Francia, donde dejó ver su pancita y expresó sus emociones.
Sofía Aldrey compartió la noticia en redes sociales con imágenes desde Francia, donde dejó ver su pancita. Según trascendió, cursa el quinto mes de gestación.
Sofía Aldrey compartió una noticia muy especial en sus redes sociales: está embarazada y será mamá por primera vez. La joven lo dio a conocer a través de una serie de imágenes de su viaje a Francia, donde dejó ver su pancita y expresó sus emociones.
Aldrey publicó fotos desde París y acompañó el posteo con un mensaje íntimo: “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba. Conocer París con mi mami y bebito”.
En la misma publicación, relató cómo transita esta etapa: “Comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos, agradecer siempre”. También mencionó una visita a la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Aunque la influencer no brindó demasiada información, Ángel de Brito reveló en el programa LAM que se encuentra cursando el quinto mes de gestación y que espera un varón. Además, confirmó que el padre del bebé es Nacho Vivas.
La noticia llamó la atención, ya que Vivas mantuvo anteriormente un vínculo con una de las mujeres involucradas en el escándalo de infidelidad de Fede Bal, ex pareja de Aldrey.
Tras aquella mediática separación ocurrida hace más de tres años, Aldrey inicia una nueva etapa personal enfocada en la maternidad y su presente sentimental. En sus publicaciones, se la ve feliz y acompañada por su pareja durante este momento.
Tiempo atrás, Fede Bal se refirió a su polémica ruptura con Aldrey, que salió a la luz en medio de un escándalo de infidelidad. En una entrevista, respondió con humor cuando le preguntaron por su conducta: “Después del lavarropas no volví a lavar ropa, pero sí volví a ser infiel”.
El actor también señaló que trabaja en ese aspecto personal y que, por ese motivo, durante un tiempo evitó formalizar nuevas relaciones.