Testimonio

Soledad Pastorutti habló de la salud de su papá: “Ya no sabe quién soy yo”

La cantante santafesina se emocionó al contar cómo atraviesa el delicado estado de salud de Omar, su gran compañero desde los comienzos de su carrera. En su nuevo disco, Vale la pena, le dedicó una canción como forma de agradecimiento.