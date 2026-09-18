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Playa y arena: Sol Pérez disfruta de Punta Cana en familia

La conductora viajó al Caribe junto a Guido Mazzoni y su hijo. Desde un exclusivo resort, compartió postales de sus vacaciones y parte de su rutina en el gimnasio.

La modelo y conductora mostró dónde se aloja con la familia.La modelo y conductora mostró dónde se aloja con la familia.
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Tras el cierre de Gran Hermano 2026, Sol Pérez comenzó unas vacaciones familiares en Punta Cana, República Dominicana. Junto a su esposo, Guido Mazzoni, y su hijo Marco, la conductora disfruta de días de playa, piscina y descanso en un complejo turístico ubicado sobre la costa caribeña.

La modelo compartió distintas imágenes de la estadía a través de sus redes sociales, donde mostró momentos de la vida cotidiana durante el viaje: desde sus entrenamientos matutinos hasta las tardes junto a su bebé y las pausas para descansar.

Según publicó Clarín, la familia se hospedó en el Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, dentro del sector Family Selection, una propuesta orientada a quienes viajan con chicos.

Momento de relax tras el reality.Momento de relax tras el reality.

Rutina de vacaciones

Aunque el viaje está dedicado al descanso, Pérez mantuvo uno de los hábitos que forman parte de su día a día: el entrenamiento físico.

En una de sus historias de Instagram, la conductora mostró el registro de una sesión de ejercicio que realizó durante la mañana. De acuerdo con los datos de su reloj inteligente, entrenó durante 55 minutos y registró un gasto de 327 calorías.

La actividad terminó a las 7.01, una muestra de que incluso durante las vacaciones conserva la costumbre de comenzar temprano su jornada.

Al regresar a la habitación, se encontró con una escena familiar que decidió compartir con sus seguidores. Marco la esperaba acostado en la cama junto a su papá, Guido Mazzoni.

“Llegué de entrenar y el rey me estaba esperando así. Te amo mi amor”, escribió Pérez junto a la imagen del pequeño.

Más tarde, la familia disfrutó de la piscina del resort. En las postales se pudo ver a Marco jugando cerca del agua con un balde y una pala, mientras su mamá lo acompañaba.

El niño llevaba una gorra y una prenda acuática de manga larga con protección UV. En otra imagen, Pérez apareció junto a él en el agua, con las palmeras del Caribe como escenario.

Siestas y lectura

Las vacaciones también incluyeron momentos de tranquilidad dentro de la habitación. En una de las imágenes que publicó, la conductora mostró a Marco durmiendo sobre la cama, durante una pausa en medio de la jornada.

La escena reflejó otra parte de la escapada familiar, lejos de las actividades al aire libre y de la rutina de entrenamiento.

Pérez también compartió una imagen de su lectura durante el viaje. El libro elegido fue Caballo de fuego, de la escritora argentina Florencia Bonelli, que apareció en primer plano mientras descansaba.

Sol Pérez se mantiene activa, a seis meses de ser madre.Sol Pérez es parte del staff de GH.

La estadía se desarrolla en la playa Bávaro, una de las zonas turísticas de Punta Cana. Durante esos días, las temperaturas rondaron los 30 grados, según consignó Clarín.

Con las publicaciones, la conductora mostró distintas escenas de su viaje junto a Mazzoni y Marco, entre el descanso, las actividades en el resort y los momentos compartidos con su hijo.

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