Stavros Floros, exparticipante de Survivor Grecia, inició una millonaria demanda contra la producción del reality luego del accidente que sufrió durante una de las pruebas y que terminó con la amputación parcial de una de sus piernas.
El participante de Survivor que perdió una pierna demandó al reality por US$100 millones
El joven de 22 años fue alcanzado por la hélice de una lancha mientras realizaba pesca submarina en República Dominicana y debió atravesar múltiples cirugías durante una internación de 61 días.
El mediático responsabilizó a los productores por las condiciones en las que se desarrolló la competencia y sostuvo que el diseño de la prueba no contempló las medidas de seguridad necesarias para evitar el choque con una embarcación.
El accidente que cambió su vida
Floros tenía 22 años cuando fue golpeado por la hélice de una lancha mientras realizaba pesca submarina cerca de Isla Saona, en República Dominicana.
Según los documentos judiciales, el exparticipante aseguró que los responsables del programa habían dispuesto que los concursantes realizaran la actividad en aguas abiertas mientras circulaban barcos turísticos por la zona.
De acuerdo con su versión, la falta de medidas de seguridad adecuadas provocó que una embarcación no pudiera advertir a tiempo la presencia de los participantes. Floros afirmó que fue alcanzado por la hélice mientras completaba la prueba.
La millonaria cifra que reclama
En la demanda, Floros responsabilizó directamente a los productores por lo ocurrido y reclamó más de 100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
El exconcursante sostuvo que en el lugar donde se desarrollaba la actividad no había embarcaciones destinadas a la seguridad, sectores protegidos ni señales de advertencia suficientes.
Además, afirmó que antes del accidente ya se habían registrado incidentes y muertes en la zona, un elemento que, según su planteo judicial, debía haber sido tenido en cuenta al momento de organizar la prueba.
Las operaciones y la internación
Tras resultar gravemente herido, Floros aseguró que un desconocido que se encontraba en el lugar le realizó un torniquete cuando estaba a bordo de la embarcación.
Posteriormente, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas en una clínica de Miami. Según los datos difundidos, permaneció internado durante 61 días y finalmente sufrió la amputación parcial de una pierna.
La versión sobre las medidas de seguridad
La situación también generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló la prueba. Floros sostuvo que los participantes se encontraban en el agua sin la señalización necesaria para advertir su presencia a las embarcaciones.
Sin embargo, después del accidente comenzó a circular en medios griegos una fotografía en la que se observa al participante con una boya amarilla, un elemento que podría indicar que contaba con parte del equipamiento de seguridad.
Uno de sus compañeros afirmó que la imagen fue tomada minutos después del choque, mientras Floros recibía los primeros auxilios. De esta manera, ese registro mostraría que los concursantes disponían de al menos parte del equipo necesario para permanecer en el agua.
El aviso que evitó una tragedia mayor
Otro de los datos que trascendieron sobre el accidente señala que uno de los compañeros de Floros advirtió que la lancha se aproximaba y le gritó para alertarlo.
Ese aviso le permitió al participante contar con algunos segundos para sumergirse. De acuerdo con la información difundida, esa reacción evitó que el impacto se produjera directamente contra su cabeza, lo que podría haber tenido consecuencias todavía más graves.
Ahora, el caso quedó planteado en la Justicia a partir del reclamo millonario presentado por Floros contra la producción del reality.