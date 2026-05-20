El reality Survivor Grecia fue suspendido de manera temporal luego de que uno de sus concursantes sufriera la amputación parcial de una pierna durante un accidente ocurrido fuera de las competencias del programa. El hecho generó fuerte repercusión en redes sociales y medios internacionales.
Un jugador de Survivor Grecia sufrió la amputación de una pierna mientras pescaba
El hecho ocurrió durante una actividad recreativa cuando el participante fue alcanzado por una embarcación mientras practicaba pesca submarina. El episodio derivó en una intervención médica de urgencia y generó la suspensión temporal del programa.
El participante afectado es Stavros Floros, un joven de 22 años oriundo de Kavala, Grecia, que se encontraba en República Dominicana durante la grabación del ciclo, en una zona cercana a Isla Saona.
El accidente en Isla Saona
De acuerdo con la información difundida, Floros realizaba pesca submarina en un momento de descanso de la producción cuando fue impactado por una lancha motora en el Caribe dominicano.
Las primeras versiones señalaron que el joven se encontraba en el agua sin la señalización adecuada, lo que dificultó que el conductor de la embarcación pudiera detectarlo a tiempo.
Sin embargo, posteriormente surgieron registros que indicarían la presencia de una boya de seguridad, lo que abrió nuevas dudas sobre las condiciones en las que ocurrió el hecho.
La postura de la producción
La productora AcunMedya confirmó que el accidente ocurrió durante una actividad recreativa ajena a las pruebas del reality y aseguró que se encontraba analizando lo sucedido.
En ese sentido, la empresa indicó que se estaban evaluando “las causas del incidente para determinar completamente las circunstancias”, mientras el programa quedaba suspendido de forma preventiva.
La recuperación del participante
Tras el accidente, el joven fue trasladado a un centro médico de alta complejidad en Miami, donde permanece internado y bajo seguimiento médico especializado.
En medio de su recuperación, Floros utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer el apoyo recibido. “Un simple ‘gracias’ no alcanza a expresar todo el cariño que he recibido; este evento es un verdadero milagro”, expresó.
Familiares del participante también viajaron para acompañarlo durante el proceso de recuperación, mientras se evalúan posibles intervenciones futuras.