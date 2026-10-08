Sydney Sweeney y Marilyn Monroe tienen algo más en común que su apariencia, su cabello rubio y la comparación constante entre ambas. Un nuevo estudio genealógico descubrió que las dos actrices están vinculadas por un parentesco familiar que se remonta varios siglos atrás.
Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia: el increíble parentesco que las une
Un estudio genealógico reveló que las dos actrices descienden de un mismo antepasado del siglo XVII y confirmó una relación que atraviesa varias generaciones.
La investigación fue realizada por MyHeritage y determinó que Sweeney y Monroe son primas en noveno grado, una vez removidas. La conexión aparece al reconstruir sus respectivos árboles familiares y seguir una línea que llega hasta un antepasado que vivió en el siglo XVII.
El vínculo se establece a través de los padres de ambas. Steven Sweeney, padre de la protagonista de Euphoria, y Charles Stanley Gifford, identificado como el padre biológico de Marilyn Monroe, descienden de Ezra Perry.
Perry fue uno de los primeros colonos de Sandwich, Massachusetts, y murió en 1689. A partir de ese antepasado común se puede seguir la línea familiar que conecta a las dos figuras de Hollywood.
Un vínculo de siglos
La relación descubierta no implica que Sweeney y Monroe hayan tenido un vínculo cercano. Por la distancia generacional, se trata de un parentesco lejano que recién pudo ser identificado mediante el análisis de los árboles genealógicos.
Sin embargo, el hallazgo resulta especialmente llamativo por las numerosas comparaciones que existen entre las dos intérpretes.
Desde que Sydney Sweeney alcanzó popularidad internacional, su imagen fue asociada en distintas oportunidades con la de Marilyn Monroe. La apariencia física, el cabello rubio y determinados estilos utilizados por la actriz alimentaron esas comparaciones.
Ahora, el parecido tiene además un dato familiar detrás.
Sweeney también protagonizó diferentes apariciones públicas con looks inspirados en la época dorada de Hollywood. Algunas de sus elecciones de vestuario recordaron directamente a la estética que convirtió a Monroe en uno de los grandes íconos del cine estadounidense.
El parecido que sorprendió
Una de las coincidencias más comentadas ocurrió cuando Sweeney utilizó un vestido vintage de Ceil Chapman que evocaba una de las famosas apariciones de Monroe en la década de 1950.
La elección volvió a instalar las comparaciones entre ambas, aunque hasta ahora se trataba solamente de una cuestión vinculada con la imagen y el estilo.
El estudio de MyHeritage incorporó un elemento completamente diferente: las dos actrices comparten un antepasado.
La investigación también encontró otros vínculos familiares entre figuras conocidas de Hollywood y la televisión. La plataforma ya había identificado, por ejemplo, un parentesco lejano entre Matthew Perry y Courteney Cox, quienes interpretaron a Chandler Bing y Monica Geller en Friends.
En el caso de Sweeney y Monroe, la coincidencia resulta todavía más llamativa por la distancia temporal entre ambas. Marilyn Monroe murió en 1962, mientras que Sydney Sweeney nació en 1997.
A pesar de pertenecer a épocas completamente diferentes, las dos quedaron unidas por una historia familiar que comenzó mucho antes de que Hollywood las convirtiera en figuras reconocidas a nivel mundial.
El hallazgo también aporta una nueva dimensión a una comparación que durante años estuvo basada exclusivamente en la apariencia. Sydney Sweeney y Marilyn Monroe no solo comparten un lugar dentro del imaginario de Hollywood: también tienen un antepasado en común.