El testimonio de Romina Gaetani tras la detención de Righi: “El cuerpo me pasó factura”

El ámbito del espectáculo se vio sacudido este martes por las impactantes declaraciones de Romina Gaetani. Tras conocerse la orden de detención contra su expareja, Luis Cavanagh, la actriz decidió compartir el calvario que atravesó durante y después de la relación.
El testimonio, cargado de una cruda honestidad, pone de relieve las secuelas invisibles de la violencia y el largo camino que deben recorrer las víctimas para alcanzar una instancia de reparación judicial.
La denuncia contra Cavanagh fue radicada por Gaetani en 2025, tras un vínculo marcado por la violencia de género. Según relató la actriz en diversas oportunidades, el proceso de asimilación de lo ocurrido fue lento y estuvo acompañado por una profunda angustia que afectó su salud de manera integral.
"Estuve doblada de dolor", confesó Romina, haciendo referencia no solo al sufrimiento emocional, sino a las manifestaciones físicas que padeció como consecuencia del estrés postraumático y los hechos denunciados.
La actriz profundizó sobre las consecuencias físicas y psicológicas.
El impacto de la violencia sistemática
La actriz detalló que la dinámica de la relación con Cavanagh estaba viciada por una manipulación constante, lo que la sumió en un aislamiento progresivo. Según su relato, la violencia no solo se manifestó de forma directa, sino a través de un control que la hacía sentir responsable de los conflictos.
"Llega un momento donde perdés la noción de quién sos y solo intentás sobrevivir al día a día", explicó, subrayando que el cuerpo muchas veces "pasa factura" cuando la voz no puede expresar el trauma.
Esta "parálisis" emocional la mantuvo alejada de la tranquilidad necesaria para su trabajo actoral durante varios meses.
Para Gaetani, el hecho de que la Justicia finalmente haya ordenado la detención del acusado —bajo cargos que incluyen abuso sexual con acceso carnal— representa un alivio necesario en un proceso que calificó como "tortuoso y revictimizante", pero fundamental para cerrar un capítulo oscuro de su vida.
La orden de captura contra Luis Cavanagh surge tras la recolección de pruebas y testimonios que el equipo legal de la actriz presentó desde el inicio de la demanda en 2025. La Justicia determinó la medida ante la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar el avance del expediente sin interferencias.
Este paso judicial fue recibido con alivio por el entorno de la actriz, que la acompañó incondicionalmente desde que decidió romper el silencio y llevar su caso a los tribunales.
El caso ha generado una fuerte repercusión en el mundo artístico, donde Gaetani es una figura muy respetada. Diversos colectivos de actrices y organizaciones de derechos humanos le brindaron su apoyo público, destacando la valentía de sostener una denuncia de tal magnitud contra una persona de su círculo íntimo.
“Poder hablar es empezar a sanar”, aseguró.
El mensaje de sanación de Romina
Para la actriz, el proceso judicial es solo una parte de su recuperación personal. En su testimonio, destacó la importancia del acompañamiento terapéutico y del refugio en sus afectos para poder reconstruir su vida profesional.
"Ponerle nombre a lo que me pasó me llevó mucho tiempo, pero hoy siento que mi palabra tiene un peso que puede ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo", concluyó con firmeza.
Mientras se espera que en las próximas semanas se defina la situación procesal definitiva de Cavanagh, Gaetani se enfoca en su sanación y en retomar sus proyectos laborales, esta vez desde un lugar de mayor fortaleza. La visibilidad que le ha dado al conflicto refuerza el debate sobre los tiempos de la Justicia y la protección a las víctimas en casos de violencia de género.