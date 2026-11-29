Tini Stoessel volvió a generar repercusiones en las redes sociales con una publicación que incluyó una fotografía en topless. La artista compartió un álbum con distintos momentos de noviembre y una de las imágenes se destacó rápidamente entre sus seguidores.
El impactante book de fotos de Tini Stoessel y la reacción de De Paul
La cantante compartió una serie de imágenes de noviembre y una de ellas llamó la atención de sus seguidores. El futbolista fue uno de los primeros en comentar la publicación.
En la postal, la cantante aparece de espaldas, con el cabello suelto y cubriéndose el busto con los brazos. La fotografía despertó numerosos comentarios y tuvo una reacción especial de su pareja, Rodrigo De Paul, quien respondió con varios corazones.
La imagen rápidamente se destacó dentro del álbum y concentró buena parte de las interacciones. Como suele suceder con las publicaciones de la artista, sus seguidores reaccionaron con miles de comentarios y mensajes, mientras que la respuesta de De Paul no pasó inadvertida y volvió a poner el foco en el presente sentimental de la pareja.
La publicación también recibió mensajes de otras figuras del espectáculo y del entorno del fútbol. Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, comentó con emojis de fuego, mientras que La Joaqui reaccionó con una expresión de sorpresa: «Por Diossss».
Una pareja en primer plano
La publicación llegó pocos días después de que Tini y De Paul protagonizaran una producción fotográfica para la revista Vogue, realizada por el fotógrafo argentino Sebastián Faena.
En esa entrevista, ambos hablaron sobre su historia de amor, la reconciliación después de su separación y los proyectos que comparten. La pareja tiene previsto casarse el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires, en una celebración que genera expectativa tanto en el ambiente artístico como en el deportivo.
Durante la conversación también compartieron detalles de su vida cotidiana y de cómo imaginan el futuro familiar. En ese contexto, la cantante habló abiertamente sobre su deseo de convertirse en madre.
El deseo de formar una familia
«Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida», expresó Tini durante la entrevista con Vogue.
De Paul, que ya es padre de Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Camila Homs, también contó cómo la artista se involucra en la organización de los espacios de la casa que compartirán.
El futbolista recordó que, durante una visita a la vivienda, Tini ya imaginaba cómo serían las habitaciones de los chicos. «Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol», relató.
La pareja también contempla un espacio para un futuro hijo en común y lugares destinados a sus mascotas, Fifi y Tota. Mientras avanzan con los preparativos de la boda, sus publicaciones y apariciones públicas mantienen la atención de sus seguidores.