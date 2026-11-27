Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, continuarían enfrentados por cuestiones económicas y patrimoniales. Según trascendió, todavía existen diferencias entre ambos que dificultan alcanzar un acuerdo definitivo para distribuir los bienes y las ganancias vinculadas con la carrera de la cantante.
Qué le pide Alejandro Stoessel a Tini además del 30% de su patrimonio para cerrar el acuerdo
La negociación sigue sin resolverse por diferencias sobre la titularidad de las sociedades comerciales vinculadas con la carrera de la cantante, según reveló Yanina Latorre.
La información fue difundida por Yanina Latorre durante su participación en El Observador (FM 107.9), donde explicó que habría una propuesta sobre la mesa, aunque todavía quedaría un punto importante por resolver.
Cómo sería el acuerdo económico
De acuerdo con lo que contó Latorre, la artista habría aceptado dejar las propiedades familiares a sus padres y quedarse con el 70% del dinero, mientras que el 30% restante quedaría para su entorno familiar.
Sin embargo, la negociación no estaría cerrada. El principal inconveniente tendría que ver con la titularidad de las sociedades comerciales vinculadas con la actividad profesional de Tini.
Las sociedades, el principal punto de conflicto
Según la versión de la periodista, Alejandro Stoessel todavía tendría a su nombre empresas relacionadas con créditos, ganancias y otros activos generados durante la carrera artística de su hija.
Latorre aseguró que el productor no estaría dispuesto a ceder esas sociedades sin recibir una compensación económica.
“Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra”, explicó la conductora al referirse a las diferencias que todavía existirían entre ambos.
De acuerdo con su relato, esta condición modificaría la distribución del dinero que recibiría la cantante, ya que una parte tendría que destinarse a adquirir las empresas que actualmente estarían en manos de su padre.
La nueva etapa de Tini
En medio de las versiones sobre el conflicto familiar, Yanina Latorre también se refirió a la reciente entrevista que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul concedieron juntos a Vogue Latinoamérica.
Durante la conversación, la pareja habló sobre su relación y compartió detalles de los preparativos de su casamiento.
La periodista comparó esta exposición pública con la etapa en la que Alejandro Stoessel estaba al frente de la carrera de la cantante y destacó el cambio que percibe en su actitud.
“Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”, expresó Latorre.
De esta manera, mientras continúan las versiones sobre las negociaciones económicas entre Tini y su familia, la cantante también atraviesa una etapa de mayor exposición junto a Rodrigo De Paul, con quien prepara su casamiento.