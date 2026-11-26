Mientras planean su boda

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizan la nueva tapa de Vogue: fotos y detalles de su entrevista más íntima

La cantante y el futbolista fueron elegidos para la portada de diciembre de la prestigiosa revista de moda. En una producción fotográfica juntos, hablaron por primera vez sobre su próximo casamiento, la casa que planean compartir y sus proyectos de vida.