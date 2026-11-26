Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizan una producción especial para la edición de diciembre de la revista Vogue, que los eligió para su portada de cierre de año. La pareja argentina posó junta ante la cámara del fotógrafo Sebastián Faena y brindó una entrevista en la que compartió detalles de su relación, los preparativos de su futuro casamiento y los sueños que imaginan concretar juntos.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizan la nueva tapa de Vogue: fotos y detalles de su entrevista más íntima
La cantante y el futbolista fueron elegidos para la portada de diciembre de la prestigiosa revista de moda. En una producción fotográfica juntos, hablaron por primera vez sobre su próximo casamiento, la casa que planean compartir y sus proyectos de vida.
La sesión fotográfica, publicada este 26 de noviembre, muestra a la cantante y al campeón del mundo en distintas situaciones y con estilismos de reconocidas marcas internacionales. Una de las imágenes más llamativas los muestra con camisetas de la Selección argentina, en una producción que también combina moda, complicidad y referencias a sus respectivas carreras.
La entrevista representa una aparición especial para ambos, que por primera vez conversaron juntos públicamente sobre el casamiento que proyectan y la vida que desean construir. Mientras Tini atraviesa una nueva etapa artística con FUTTTURA, el espectáculo con el que celebra sus 15 años de trayectoria, De Paul continúa con su carrera futbolística en el Inter Miami.
El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: los detalles que adelantaron
Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo dedicado a los planes de boda. Tini contó que comenzó a imaginar y diseñar cómo quiere que sea la celebración, hasta el punto de haber escrito alrededor de 180 páginas con ideas para ese día.
"Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento", contó entre risas.
La artista explicó que no quiere que la ceremonia sea simplemente una celebración tradicional, sino que tenga una identidad propia y represente la historia de amor que comparten. "No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también", expresó.
De Paul, por su parte, mostró un dibujo realizado por Tini en el que aparecen ambos frente al altar, rodeados de colores y naturaleza. El futbolista también habló de la ilusión que les genera compartir ese momento con sus seres queridos y permitirles conocer el universo que construyeron como pareja.
La decisión de casarse, según relataron, fue creciendo de manera progresiva, a través de conversaciones y proyectos compartidos, sin una propuesta formal que marcara el comienzo de los preparativos.
La casa que buscan en Argentina y el sueño de formar una familia
Otro de los temas que abordaron fue el deseo de encontrar un hogar en común. Tini reveló que, después de varios meses de búsqueda, habían encontrado una casa apenas tres días antes de la entrevista.
Además, ambos quieren tener una propiedad en Argentina, un lugar al que puedan regresar y compartir tiempo con sus familias. La cantante explicó que, más allá del lugar físico, siente que juntos lograron construir un espacio propio.
"También nosotros somos hogar. Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño", sostuvo.
En ese proyecto también aparecen los hijos de De Paul, Francesca y Bautista, y las mascotas que comparten. Durante la charla, el futbolista recordó cómo Tini ya imaginaba qué habitaciones ocuparían los chicos cuando estuvieran en la nueva casa.
La cantante también habló de su deseo de convertirse en madre. "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida", confesó.
Tini y De Paul recordaron su separación y el reencuentro
La pareja también se refirió a una de las etapas más difíciles de su historia: el período en el que estuvieron separados.
Tini describió ese momento como una etapa de distancia absoluta. "Contacto cero, cero", resumió al recordar cómo fue el tiempo que pasaron sin comunicarse.
Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse, descubrieron que todavía existía una conexión importante entre ambos. "Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado", explicó.
Para la cantante, la reconexión fue rápida y estuvo marcada por una sensación de familiaridad que les permitió volver a imaginar un futuro juntos.
También hubo espacio para hablar de cómo influyeron mutuamente en sus vidas. Tini destacó el acompañamiento de Rodrigo y aseguró que fue una persona que la impulsó y la ayudó en momentos importantes.
De Paul, en tanto, contó que su relación con la artista le permitió descubrir una sensibilidad que hasta entonces mantenía oculta. Incluso utilizó una comparación para describir ese cambio: dijo que su vida era como un dibujo en blanco y negro que no sabía que podía convertirse en uno a color.
Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para Vogue
La producción estuvo a cargo del fotógrafo argentino Sebastián Faena, mientras que la realización fue responsabilidad de Karla Martínez de Salas y Karla Guindi.
Las imágenes muestran diferentes facetas de la pareja, desde retratos de moda hasta escenas de complicidad. Entre los looks se destacan prendas de Prada, Khaite, Levi's y Eres, además de accesorios de firmas internacionales.
La sesión también refleja el momento profesional que atraviesan ambos. De Paul contó que acompañó de cerca la preparación de FUTTTURA y que, cuando finalmente vio a Tini sobre el escenario, sintió que todo lo que lo rodeaba se volvía pequeño.
Ella, por su parte, expresó el orgullo que siente al acompañarlo en su carrera deportiva y verlo cumplir sus objetivos.
La entrevista deja así una mirada diferente sobre una de las parejas argentinas más conocidas: además de sus compromisos profesionales y su exposición pública, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten proyectos vinculados con el hogar, la familia y el futuro que imaginan juntos.