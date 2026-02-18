Úrsula Corberó compartió la primera foto junto a su hijo Dante
La actriz española emocionó a sus seguidores al publicar una imagen íntima junto al recién nacido, fruto de su relación con el Chino Darín, y acompañarla con un breve mensaje que marcó su primera aparición pública tras la maternidad.
El actor argentino acompañó a Úrsula Corberó durante el parto en Barcelona.
La actriz española Úrsula Corberó conmovió a sus seguidores al compartir la primera imagen oficial junto a Dante, su bebé recién nacido, fruto de su relación con Chino Darín. La publicación, realizada en redes sociales, marcó la primera aparición pública de la artista tras convertirse en madre y generó una ola de mensajes de cariño.
Según se confirmó, el nacimiento del bebé ocurrió el lunes 9 de febrero en una clínica privada de Barcelona. Si bien la pareja había evaluado la posibilidad de que el parto se realizara en Buenos Aires, finalmente el nacimiento se dio de manera natural en la ciudad natal de Corberó.
El entorno más cercano celebró la llegada de Dante con discreción, manteniendo el bajo perfil que la pareja eligió durante el embarazo. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a trascender detalles del emotivo momento que atravesaron ambos actores.
Las palabrasdelChino Darín
En declaraciones a una revista española, Darín describió la experiencia del nacimiento de su hijo con profunda emoción. “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble.Me siento muy afortunado de haber podido llegar al parto.Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, expresó el actor, dejando ver el impacto personal que significó este nuevo capítulo en su vida.
Úrsula Corberó y Chino Darín celebran la llegada de su primer hijo.
Sus palabras reflejaron no solo la intensidad del momento, sino también el acompañamiento y la conexión familiar que atravesaron durante el nacimiento del bebé.
Laprimera foto
En las últimas horas, Corberó publicó en su cuenta de Instagram la primera imagen junto a su hijo. En la foto, la actriz aparece paseando con el cochecito de Dante y acompañó la postal con una frase breve y cargada de significado: “Hola.Soy mami”. El mensaje fue celebrado por miles de seguidores y colegas del mundo artístico.
La actriz publicó en su cuenta de Instagram la primera imagen junto a Dante.
La escena tuvo como escenario el Arc de Triomf, uno de los puntos emblemáticos de la ciudad. Con un look casual total black, la actriz se mostró relajada y sonriente, disfrutando de un paseo urbano junto a su bebé. El cochecito negro combinó con su vestimenta, reforzando una estética simple y elegante que no pasó desapercibida.
La imagen marcó la presentación pública de Dante y selló un momento íntimo que Corberó decidió compartir con sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de afecto y felicitaciones.