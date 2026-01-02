Conmoción por la muerte de la hija de Tommy Lee Jones: fue hallada sin vida en un hotel

Victoria Kafka Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió a los 34 años tras ser encontrada sin vida en un hotel de San Francisco durante la madrugada de Año Nuevo, según reportaron medios locales y confirmó luego la asistencia de emergencias.
De acuerdo con la información difundida, el hallazgo ocurrió en el hotel Fairmont y se ubicó en un rango horario cercano a las tres de la mañana del 1° de enero.
El Departamento de Bomberos de San Francisco recibió un aviso médico a las 2:52 y que, al llegar al lugar, los equipos asistieron a la víctima y la declararon fallecida en el hotel.
La policía también se desplazó para trabajar junto al personal sanitario y dejó la escena a disposición del Departamento de Policía y de la Oficina del Médico Forense, que abrió la investigación correspondiente.
Hasta el momento, no se informó una causa oficial de muerte y las primeras pesquisas, descartan indicios de un hecho criminal.
Victoria Kafka Jones era la segunda hija que el actor tuvo con Kimberlea Cloughley y tuvo una participación breve como actriz, con apariciones en Men in Black II, la serie One Tree Hill y Los tres entierros de Melquiades Estrada, dirigida y protagonizada por su padre.