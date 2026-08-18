Flor Vigna sorprendió con una confesión durante una conversación dentro de La Casa de los Famosos, el reality que se desarrolla en México. La bailarina recordó una situación ocurrida cuando tenía alrededor de 20 años y que involucró a Cande Ruggeri y a quien era su novio en aquel momento, Nico Occhiato.
Explosivas declaraciones de Flor Vigna sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato
Durante una charla en La Casa de los Famosos, la bailarina recordó un episodio de cuando tenía 20 años y contó cómo reaccionó ante una situación que involucró a su entonces pareja.
El relato surgió mientras Vigna conversaba con la actriz Gema Garoa. La artista explicó que, durante su juventud, ella y su pareja habían participado en distintos viajes organizados por una empresa dedicada a acompañar grupos de quinceañeras.
En uno de esos viajes, Occhiato compartió la experiencia con Ruggeri. Según contó Vigna, ella no tenía motivos para desconfiar de su pareja y tampoco sentía celos de la modelo.
La confesión que recibió al regresar del viaje
Vigna explicó que, cuando Occhiato volvió, decidió contarle algo que había sucedido durante la estadía. De acuerdo con el relato de la bailarina, Ruggeri había mostrado interés en él y llegó a realizarle una propuesta.
Según contó Vigna, su entonces novio le aseguró que la joven había intentado seducirlo durante el viaje y que, en un momento, se había acercado a su cama. La situación, siempre según el relato de la actriz, no habría pasado a mayores.
La reacción de Vigna estuvo marcada por la confianza que tenía en su pareja. En lugar de confrontar a Ruggeri, decidió creer en la versión de Occhiato, quien además le había pedido que no le contara a la modelo que él había revelado el episodio.
“Según mi novio no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”, recordó Vigna al hablar de aquella relación.
Por qué nunca enfrentó a Cande Ruggeri
La bailarina explicó que decidió respetar el pedido de su entonces novio y no hablar del tema con Ruggeri. Sin embargo, reconoció que durante mucho tiempo se quedó con ganas de preguntarle directamente qué había ocurrido.
Vigna también destacó que entre ambas existía una relación cordial. Aunque aclaró que no eran amigas, aseguró que siempre hubo buena predisposición y una particular conexión cada vez que se encontraban.
“Siempre me quedé con ganas de decirle: ‘Che, loca’”, comentó al recordar aquella situación. También señaló que el paso del tiempo modificó la manera en que observa aquel episodio y mencionó que actualmente Ruggeri tiene una familia.
La cantante reflexionó además sobre la particular dinámica que puede generarse cuando existe buena química entre dos personas que, a la vez, están vinculadas sentimentalmente con un mismo hombre.
El recuerdo de su relación con Nico Occhiato
Más allá de la anécdota, Vigna recordó con especial cariño el vínculo que mantenía en aquella época con Occhiato. Según sus propias palabras, se trató de una relación muy importante para ella.
La artista destacó especialmente la confianza que existía entre ambos y valoró que su pareja hubiera decidido contarle lo sucedido, aun cuando le pidió que mantuviera el episodio en reserva.
Con el paso de los años, la historia quedó como una anécdota de aquella etapa de su vida. Vigna aseguró que tuvo otras relaciones importantes después, pero admitió que ese noviazgo ocupa un lugar especial entre sus recuerdos.
La confesión volvió a poner bajo los reflectores a los protagonistas de una historia ocurrida años atrás y que, hasta ahora, había permanecido en el ámbito privado de la relación entre Vigna y Occhiato.