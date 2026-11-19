Un momento inesperado y bastante incómodo se vivió durante uno de los recitales de María Becerra en el Movistar Arena de Buenos Aires. Anto Pane, una de las invitadas especiales de la noche, protagonizó una situación que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del espectáculo: no quería abandonar el escenario y la propia cantante tuvo que intervenir para que bajara.
Escándalo en el show de María Becerra: Anto Pane se resistió a bajar del escenario
La influencer fue invitada a desfilar durante una canción, pero se resistió a retirarse cuando terminó su participación. La situación generó un momento incómodo frente al público.
El episodio ocurrió durante la interpretación de "Sexo es moda", una de las canciones que forman parte del Quimera Tour. Como sucede en distintas presentaciones de esta gira, la artista invita a figuras del espectáculo a participar de una pasarela montada sobre el escenario.
En esta oportunidad, una de las convocadas fue Anto Pane, quien desfiló frente al público y recibió los aplausos de los espectadores. Sin embargo, cuando llegó el momento de terminar su participación, la influencer pareció no tener intenciones de retirarse.
Un momento incómodo
Después de completar su pasada, Pane se acercó a María Becerra, la abrazó y permaneció junto a ella durante más tiempo del previsto. La cantante continuaba con el espectáculo y necesitaba seguir adelante con la presentación, pero su invitada no se movía del escenario.
La situación llamó rápidamente la atención del público. Mientras algunos espectadores comenzaron a corear el nombre de Anto Pane, otros le pedían que bajara para que María pudiera continuar con su performance.
Ante la escena, Becerra decidió intervenir. Con un gesto amable, acompañó a la influencer hacia las escaleras y la orientó para que finalmente pudiera abandonar el escenario.
El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en las redes sociales y generaron distintas reacciones. La actitud de Pane despertó comentarios y cuestionamientos entre los usuarios, que pusieron el foco en su resistencia a retirarse una vez finalizado el desfile.
Las disculpas
La situación no terminó allí. Minutos después, Anto Pane volvió a encontrarse con María Becerra y le pidió disculpas por lo ocurrido durante el recital.
Visiblemente avergonzada por haberse quedado más tiempo del previsto, la influencer le preguntó: "Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?".
La respuesta de la cantante fue distendida y buscó quitarle importancia al episodio. "Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos", le contestó.
Más tranquila después del intercambio, Pane le expresó cuánto había disfrutado la experiencia: "Amiga, nunca la pasé tan bien", comentó.
De esta manera, el incómodo momento terminó con una conversación amable entre ambas, aunque las imágenes del episodio ya se habían convertido en material de discusión en las plataformas digitales.
Otros invitados
Anto Pane no fue la única figura del espectáculo que participó de la pasarela durante "Sexo es moda". A lo largo de las presentaciones del Quimera Tour, María Becerra incorporó distintas apariciones especiales que se convirtieron en uno de los atractivos de sus recitales.
Entre las personalidades que también participaron estuvieron Marta Fort, Eva De Dominici, Vero Lozano y Valentina Cervantes.
La presencia de invitados y las situaciones inesperadas sobre el escenario forman parte de los momentos que más repercusión generan alrededor de la serie de presentaciones de la cantante en el Movistar Arena.