Jennifer Lawrence finalmente decidió sumarse a Instagram. La actriz de 36 años abrió el miércoles 9 de septiembre su primera cuenta pública en la plataforma y, en pocas horas, generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y colegas.
Jennifer Lawrence abrió su primera cuenta de Instagram y puso condiciones a sus fanáticos
La actriz ganadora del Oscar finalmente desembarcó en la red social. Creó un perfil verificado, comenzó a seguir a varias celebridades y explicó su particular elección.
El perfil aparece verificado y lleva el nombre de usuario @jlaw, una elección que rápidamente despertó curiosidad. A diferencia de lo que suele ocurrir con las figuras internacionales, Lawrence no pudo utilizar su nombre completo para identificar su cuenta.
La propia actriz se encargó de aclarar el motivo en la biografía de su perfil. Allí explicó, de manera breve, que el usuario “jenniferlawrence” ya estaba siendo utilizado, por lo que optó finalmente por una alternativa asociada a su conocido apodo.
Miles de seguidores
Aunque su desembarco fue muy comentado, Lawrence demoró en realizar una publicación. No compartió fotografías ni videos en el feed y tampoco publicó historias durante sus primeras horas dentro de la plataforma.
Sin embargo, eso no impidió que su cuenta comenzara a sumar seguidores rápidamente. Según los reportes publicados tras la apertura del perfil, la actriz reunió cientos de miles de seguidores en poco tiempo, entre ellos varias figuras reconocidas de Hollywood.
Luego, publicó un video donde dejó en claro las reglas de su perfil: "Si alguien dice algo negativo, renunciaré. Inmediatamente. Sin preguntas. Si alguien piensa algo cruel, lo sabré. Y renunciaré".
La protagonista de Los juegos del hambre también comenzó a seguir a distintas personalidades del mundo del cine y el entretenimiento. Entre los nombres aparecen Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Amy Poehler y Josh Hutcherson.
Su lista también incluyó a integrantes de la familia Kardashian, como Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Kris Jenner, lo que llamó especialmente la atención entre quienes comenzaron a revisar la actividad inicial de la cuenta.
El particular desembarco de la actriz
La llegada de Lawrence a Instagram resulta llamativa porque durante años mantuvo una presencia mucho más limitada en las redes sociales que otras estrellas de Hollywood. Su debut, además, ocurrió sin una presentación formal ni una primera publicación.
La actriz ganadora del Oscar por El lado luminoso de la vida eligió así comenzar su recorrido digital de una manera discreta: perfil verificado, una lista inicial de cuentas seguidas y ninguna fotografía propia.
Entre quienes comenzaron a seguirla aparecen también actrices como Whoopi Goldberg, Joey King y Kerry Washington, además de la modelo Emily Ratajkowski.
Su cuenta ya despertó una enorme expectativa y cualquier fotografía, video o mensaje que publique podría convertirse rápidamente en noticia.
El estreno digital de la actriz también coincide con una etapa de gran actividad profesional. Lawrence continúa vinculada a importantes proyectos cinematográficos y recientemente volvió a hablar públicamente sobre su carrera, su imagen y sus rutinas de belleza.
Así, una de las figuras más reconocidas de Hollywood finalmente encontró su lugar en Instagram. Y aunque todavía no publicó mucho, su llegada ya consiguió convertirse en uno de los desembarcos más comentados de la plataforma.