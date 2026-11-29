Lali Espósito se robó todas las miradas en el recital de Damas Gratis en el marco del festival Primavera Sound, que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires.
Lali bailó con Damas Gratis junto a Juliana Gattas y se hizo viral
La cantante fue vista con su colega de Miranda! al pie del escenario y coreando canciones de la mítica banda de cumbia villera. En un reciente reportaje, recordó su polémica con Milei.
La cantante fue captada al pie del escenario junto a Juliana Gattas, cantante de Miranda!, en pleno baile y entonando las canciones de la mítica banda de cumbia villera.
Los fanáticos no demoraron ni un segundo en captar ese momento y viralizar los videos en las redes sociales.
Con su nuevo look de pelo corto, Lali llamó la atención tanto arriba como abajo del escenario y le quitó un poco de protagonismo a Pablo Lezcano y su grupo.
Tuit y polémica, en recuerdo
Espósito volvió a hablar sobre uno de los episodios más comentados de su relación con la política argentina: el tuit que publicó en agosto de 2023, después de que Javier Milei se impusiera en las PASO. A más de tres años de aquel mensaje, la cantante aseguró que no se arrepiente de haber expresado su opinión y contó que su posicionamiento tuvo consecuencias en su carrera profesional.
«No me arrepiento para nada. No solo no me arrepiento, sino que aprendí mucho de esa situación», sostuvo la artista durante una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La intervención tuvo lugar el viernes 27 de noviembre, durante la apertura del seminario “Coordinar para Ganar”, en un encuentro que compartió con la cineasta Lucrecia Martel. La conversación fue moderada por la periodista Maru Duffard y abordó la relación entre política, cultura, redes sociales y el escenario argentino.
El intercambio volvió sobre el mensaje que se viralizó después de las PASO de 2023, cuando Milei fue el candidato más votado. «Qué peligroso. Qué triste», había escrito Espósito en su cuenta de X, una publicación que generó repercusiones y abrió una discusión pública sobre el posicionamiento político de las figuras del espectáculo.
Las consecuencias del tuit
Durante la charla, la cantante reconoció que aquella expresión tuvo un impacto concreto en sus relaciones comerciales y que algunas empresas dejaron de trabajar con ella.
«Hubo marcas que no me quisieron acompañar más. Por supuesto. Y uno tiene una convicción y sabés que lo que has hecho es tener tu derecho de opinión», explicó.
Sin embargo, rechazó que su mensaje hubiera representado una falta de respeto. «Yo no le había faltado el respeto a nadie. Sé de la forma en la que lo hice, sé por qué lo hago y por qué estoy acá sentada conversando», agregó.
Espósito también se refirió a los ataques que recibió públicamente por parte del Presidente, quien llegó a llamarla “Lali Depósito” y cuestionó su participación en contrataciones con organismos estatales.
En ese contexto, recordó cómo decidió responder a través de la música. «Me causó todo el tiempo mucha gracia. No me hago la canchera, realmente me parecía tan ridículo que solo pude hacer una canción que diga na na na na na na na», contó sobre el origen de Fanático, el tema que publicó en 2024.
La artista aclaró que esa respuesta musical no significó minimizar la violencia de los ataques. Por el contrario, consideró que la mejor manera de enfrentar esa situación fue desarmar el temor a expresarse públicamente.
«Tenemos muy naturalizado esto de “che, no opines porque te saltan a matar”. Es raro eso. Está muy naturalizado», señaló. Y reafirmó su postura: «Por eso te digo que no me arrepiento y que lo volvería a hacer».