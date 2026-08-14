Un insólito error de producción en una popular ficción estadounidense se convirtió en objeto de burlas y comentarios entre los usuarios argentinos de redes sociales.
Insólito error en una serie de Netflix: toman mate sin bombilla
Ocurrió en la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter”. Un personaje afirma haber traído yerba del país, pero toma la infusión directamente del recipiente y sin bombilla.
Se trata de un fragmento de la tercera temporada de la serie “Mi vida con los chicos Walter”, disponible en la plataforma Netflix, donde la representación de una de las costumbres más arraigadas de la cultura argentina no pasó desapercibida.
La escena tiene como protagonista a Hannah, un personaje interpretado por la actriz Erin Karpluk. En la secuencia, la mujer aparece vestida con un poncho, sosteniendo un recipiente de mate y relatando a los demás personajes su reciente viaje por Argentina, del cual asegura haber traído yerba para compartir.
Sin embargo, lo que despertó la sorpresa e indignación risueña de los espectadores fue el detalle clave de la infusión: la ausencia total de bombilla. En lugar de utilizar el elemento tradicional para filtrar la yerba, el personaje aproxima el recipiente a su boca y bebe el líquido directamente, como si se tratara de una taza o un vaso común.
Reacciones en redes
El fragmento cobró rápida repercusión en las plataformas digitales luego de que la usuaria Magui Díaz compartiera el video acompañado por una pregunta tan simple como contundente: “¿Cómo vas a tomar mate sin bombilla?”.
A partir de allí, la publicación generó una ola de comentarios y memes por parte de internautas locales, quienes remarcaron el evidente descuido de los realizadores a la hora de retratar un hábito tan cotidiano y representativo del país. La paradoja resultó aún más evidente dado que la propia escena menciona de forma explícita a la Argentina e incluye el paquete de yerba en plano.
La tercera entrega de “Mi vida con los chicos Walter” cuenta con 10 episodios y se estrenó recientemente en el catálogo global de la plataforma de streaming, pero para el público argentino, el detalle de la infusión se convirtió en el aspecto más comentado del lanzamiento.
La serie
Basada en la exitosa novela juvenil de Ali Novak, “Mi vida con los chicos Walter” sigue la historia de Jackie Howard (Nikki Rodriguez), una adolescente neoyorquina que, tras perder trágicamente a su familia en un accidente de tránsito, debe trasladarse a un rancho rural en Colorado para vivir con la familia de la mejor amiga de su madre.
Allí se integra a un multitudinario y caótico hogar repleto de jóvenes, donde intenta rehacer su vida mientras queda atrapada en un complejo triángulo amoroso entre dos de los hermanos, Alex y Cole.