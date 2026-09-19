Tini Stoessel protagonizó un momento de profunda emoción durante uno de sus recitales en Colombia, donde habló frente a sus seguidores sobre la difícil etapa personal que atraviesa y el acompañamiento que recibe de sus padres.
Así fue el show de Tini en Colombia en medio de su disputa familiar
La cantante se quebró durante un recital en Colombia y se refirió al difícil momento personal que atraviesa. Sus palabras llegaron en medio de la tensión familiar que tomó estado público.
La cantante se mostró conmovida al referirse a la situación familiar que quedó expuesta en las últimas semanas y eligió compartir algunas palabras sobre el proceso que está atravesando.
“Me están acompañando en un duelo”, expresó la artista, en una declaración que puso el foco en el vínculo con sus padres y en el momento emocional que enfrenta.
La intervención se produjo en medio de la repercusión pública de las diferencias familiares que involucran a Tini, su padre Alejandro Stoessel y su entorno más cercano.
Un momento emotivo
Durante el recital, la artista se refirió a la situación personal que atraviesa y se mostró al borde del llanto. Sus palabras fueron compartidas en un contexto en el que su vida privada quedó bajo la atención pública.
La cantante no solo atraviesa un momento complejo en el plano familiar, sino que también continúa con sus compromisos profesionales y sus presentaciones en vivo.
La frase sobre el duelo y el acompañamiento de sus padres se convirtió en el eje de sus declaraciones, en una de las primeras ocasiones en las que habló públicamente sobre el tema desde el escenario.
Conflicto familiar
La situación entre Tini y su familia tomó relevancia mediática a partir de las diferencias vinculadas con la administración de su patrimonio y el manejo de aspectos de su carrera profesional.
Alejandro Stoessel acompañó a su hija durante buena parte de su trayectoria artística y tuvo un papel central en su desarrollo profesional. En los últimos meses, las diferencias entre ambos derivaron en una disputa que trascendió el ámbito privado.
La cantante también quedó en el centro de distintas versiones sobre el vínculo con sus padres, mientras continúa adelante con su carrera musical.
En este escenario, sus declaraciones en Colombia sumaron una nueva expresión pública sobre el momento que atraviesa, aunque sin que la frase sobre el duelo permita establecer por sí sola el alcance de la situación familiar.
La artista continúa con sus compromisos musicales mientras sus palabras generan repercusiones entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.