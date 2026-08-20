Zulma Lobato volvió a aparecer públicamente este miércoles para responder a las versiones que surgieron en torno al dinero reunido durante una reciente campaña solidaria en su beneficio.
Zulma Lobato recibió una colecta de $11 millones para afrontar una operación de la vista
Luego de haber sido localizada la semana pasada en la ciudad de Paraná, donde permaneció varios días en situación de calle, desorientada y sin asistencia básica, la mediática volvió a hablar públicamente.
Desde Tandil, ciudad bonaerense en la que se encuentra mientras recibe cuidados, la mediática de 67 años explicó cuál fue el destino de los 11 millones de pesos recaudados y negó que alguna persona de su entorno se haya quedado con esos fondos.
La aclaración sobre lo recaudado
Acompañada por Jair Hourcade, conocida en las redes sociales como La Pepona, quien asumió formalmente su acompañamiento y cuidado en un hogar para adultos mayores, Lobato se refirió a las acusaciones que circularon en los últimos días.
En un video difundido desde el lugar donde reside, fue contundente al desmentir que Hourcade se hubiera apropiado del dinero. “No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata. No, está guardada en un banco para operarme de la vista, porque yo estoy casi ciega”, afirmó.
Los fondos están a su nombre
La mediática explicó que los 11 millones de pesos permanecen depositados en un plazo fijo a su nombre y aseguró que nadie más puede disponer de ese dinero.
“Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, sostuvo.
De esta manera, buscó despejar las dudas surgidas en las redes sociales y remarcar que los fondos continúan bajo su titularidad.
El destino del dinero
Según explicó la propia Lobato, el dinero reunido a través de la campaña solidaria está destinado a afrontar una operación de la vista.
La mediática aseguró que se encuentra “casi ciega” y señaló que necesita someterse a esa intervención. Por ese motivo, decidió mantener los fondos reservados para cubrir los gastos relacionados con el tratamiento.
La aclaración llegó luego de que circularan comentarios sobre el supuesto destino de la recaudación. Frente a esas versiones, Lobato decidió hablar públicamente para explicar cómo se encuentra actualmente el dinero.
Su presente en Tandil
En los últimos meses, Zulma Lobato se instaló en Tandil, donde cuenta con el acompañamiento de Jair Hourcade, La Pepona.
Fue justamente Hourcade quien difundió el video en el que la mediática explicó personalmente la situación de los 11 millones de pesos y rechazó las acusaciones sobre el manejo de los fondos.
Con su reaparición pública, Lobato buscó poner fin a las versiones y dejó en claro que el dinero continúa a su nombre y fue reservado para la intervención que necesita realizarse.