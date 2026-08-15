La situación de extrema vulnerabilidad de Zulma Lobato volvió a encender las alarmas en el espacio público y digital de la región. Este sábado por la tarde, la mediática de 67 años emprendió su regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de haber sido localizada la semana pasada en la ciudad de Paraná, donde permaneció varios días en situación de calle, desorientada y sin asistencia básica.
Tras ser hallada en situación de calle en Paraná, Zulma Lobato emprendió el regreso a Buenos Aires
La mediática fue localizada hace nueve días en las inmediaciones del hospital San Martín de la capital entrerriana. Tras la intervención de áreas sociales y de su entorno, este sábado se confirmó su traslado a un nuevo alojamiento.
La confirmación del viaje se conoció a través de las redes sociales de Jazmín Salinas, conocida públicamente como 'La Cuerpo', quien sostuvo contacto cercano con la artista en los últimos meses. "Ya está viajando Zulma. Por suerte está viniendo de nuevo a Buenos Aires", publicó en su cuenta de Instagram, dando por concluida una semana de marcada incertidumbre.
Un hallazgo en la capital entrerriana y la respuesta oficial
El caso tomó dimensión pública el miércoles de la semana pasada, cuando agentes del área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná detectaron la presencia de Lobato en la vereda del hospital San Martín. Según los reportes del personal que intervino en el lugar, se la encontró desorientada, vistiendo ropa sucia y trasladando únicamente unas bolsas de consorcio con medicamentos y prendas personales.
"Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia", llegó a manifestar la propia artista al momento de ser asistida por los equipos municipales.
Frente a este escenario, las autoridades locales procedieron a su traslado a un dispositivo de atención transitoria, donde compartió alojamiento con otras doce personas mientras un equipo interdisciplinario coordinó las evaluaciones de salud y contención social. En declaraciones a medios locales de Entre Ríos, el secretario de Desarrollo Humano de Paraná, Enrique Ríos, ratificó las actuaciones del municipio para garantizar el resguardo físico de Lobato y establecer nexos con su red de allegados.
Desalojo, campañas digitales y desprotección
El desenlace en la provincia vecina no fue un hecho aislado, sino la derivación de un proceso de deterioro socioeconómico que Lobato venía haciendo público. Cerca de un mes atrás, la artista había denunciado en plataformas digitales la pérdida de su lugar de residencia en Buenos Aires tras ser desalojada por falta de recursos para afrontar los costos de alquiler.
Aquella situación derivó en un pedido desesperado de ayuda financiera que escaló rápidamente en redes. Si bien una campaña solidaria coordinada por Salinas logró colectar sumas significativas para cubrir un alquiler temporario, el vínculo entre ambas se interrumpió abruptamente poco después, cuando la mediática discontinuó el contacto.
La figura de Zulma Nélida Dekleva —nombre de nacimiento de la mediática— irrumpió de manera masiva en la escena televisiva nacional en 2009, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia. Sin embargo, con el paso de los años, la exposición dio lugar a un marcado aislamiento, agravado por problemas de salud y hechos de violencia en la vía pública que mermaron de forma definitiva sus condiciones cotidianas de vida.
Con el traslado concretado este fin de semana, la artista regresa a la capital federal bajo un esquema de alojamiento gestionado por su entorno, tras una intervención institucional en el Litoral que buscó mitigar los riesgos de la intemperie.