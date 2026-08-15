"Ya está viajando"

Tras ser hallada en situación de calle en Paraná, Zulma Lobato emprendió el regreso a Buenos Aires

La mediática fue localizada hace nueve días en las inmediaciones del hospital San Martín de la capital entrerriana. Tras la intervención de áreas sociales y de su entorno, este sábado se confirmó su traslado a un nuevo alojamiento.