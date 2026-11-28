Dos delincuentes ingresaron a una funeraria con la excusa de consultar por los servicios que ofrecía el establecimiento, pero luego revelaron sus verdaderas intenciones: redujeron y maniataron a una empleada para robarle. Durante el asalto, también atacaron a un hombre de 77 años y le provocaron una herida en la cabeza.
Violento robo en una funeraria de La Plata: maniataron a una empleada y golpearon a un jubilado
El episodio ocurrió en un comercio de la localidad de Abasto, donde los atacantes escaparon con dinero en efectivo y teléfonos celulares. Las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud y los responsables siguen prófugos.
El episodio ocurrió en un comercio de servicios fúnebres ubicado en la calle 520, entre 209 y 210, en la localidad de Abasto, partido de La Plata.
Los asaltantes primero se hicieron pasar por clientes y, una vez dentro del negocio, agredieron a la trabajadora. Después se dirigieron hacia una vivienda situada en la parte trasera del establecimiento, donde atacaron al adulto mayor.
Cómo fue el violento asalto
La secuencia comenzó cuando los dos hombres ingresaron al comercio simulando estar interesados en contratar servicios de sepelio.
Sin embargo, poco después atacaron a la empleada, la maniataron y la dejaron tendida en el piso. Luego avanzaron hacia la propiedad ubicada detrás de la funeraria, donde golpearon al hombre de 77 años en la cabeza.
Los delincuentes escaparon del lugar con dinero en efectivo y teléfonos celulares.
La llegada de la Policía
Tras recibir un llamado de alerta al 911, efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en el establecimiento y encontraron a la empleada en estado de shock, atada y tendida en el suelo.
En el mismo lugar, los agentes hallaron al hombre de 77 años sentado en un sillón y con una herida sangrante en la cabeza.
Ante la situación, un vecino trasladó a las dos víctimas hasta un centro de salud para que recibieran atención médica.
Los delincuentes y la investigación
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, uno de los asaltantes llevaba anteojos. Además, ambos se movilizaban en un vehículo blanco, aunque los damnificados no pudieron precisar si era un automóvil o una camioneta.
Hasta el momento, los responsables no fueron identificados ni detenidos.
Los investigadores buscan establecer si los delincuentes conocían previamente el funcionamiento de la funeraria, si habían seleccionado a las víctimas antes de cometer el robo y qué recorrido realizaron para escapar.