Delincuentes prófugos

Violento robo en una funeraria de La Plata: maniataron a una empleada y golpearon a un jubilado

El episodio ocurrió en un comercio de la localidad de Abasto, donde los atacantes escaparon con dinero en efectivo y teléfonos celulares. Las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud y los responsables siguen prófugos.