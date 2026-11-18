Tribunales de Santa Fe

Prisión preventiva para "Los Pastillitas" por el robo a una chofer de una app de viajes

Dos hermanos y un amigo quedaron detenidos por el asalto a una conductora de DiDi y las amenazas a una vecina del barrio Abasto. Los identificaron por sus “mechas rubias” y fueron encontrados juntos, con el celular robado y la réplica de arma utilizada en ambos episodios.