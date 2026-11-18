Tres hombres conocidos en barrio Abasto como “Los Pastillitas” quedaron en prisión preventiva por dos episodios delictivos cometidos el mismo día, con pocos minutos de diferencia. Dos de ellos están acusados de asaltar a una conductora de la aplicación DiDi y, junto con un tercero, amenazar a una vecina para que abandonara el barrio.
Prisión preventiva para "Los Pastillitas" por el robo a una chofer de una app de viajes
Dos hermanos y un amigo quedaron detenidos por el asalto a una conductora de DiDi y las amenazas a una vecina del barrio Abasto. Los identificaron por sus “mechas rubias” y fueron encontrados juntos, con el celular robado y la réplica de arma utilizada en ambos episodios.
La decisión fue tomada este martes por la jueza Cecilia Labanca, durante una audiencia de medidas cautelares realizada en el Anexo de los Tribunales de Santa Fe.
Los imputados son los hermanos Maximiliano Gabriel y Lucas Ezequiel Carreras, y Franco Nicolás Maldonado; todos con representación de la defensora pública Leticia Feraudo. Por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Milagros Parodi, quien la semana pasada anticipó que solicitaría la prisión preventiva para los tres.
Los hechos investigados ocurrieron el 9 de noviembre, en el límite de los barrios Abasto y La Tablada, en el norte de la ciudad. Según la información reunida en la causa, los tres jóvenes son conocidos del barrio bajo el apodo de “los Pastillita” y frecuentaban la zona de pasillos en las inmediaciones de pasaje Público y Falcón.
Un robo y una amenaza
El primer episodio tuvo lugar alrededor de las 9, cuando una conductora de DiDi acudió a la esquina de Reutemann y Pedro de Espinoza para realizar un viaje. La mujer manejaba un Fiat Cronos y había sido convocada mediante la aplicación.
De acuerdo con la atribución fiscal, Maximiliano Carreras y Franco Maldonado abordaron el vehículo como pasajeros y, una vez iniciado el trayecto, la amenazaron con una réplica de arma de fuego. Bajo intimidación, le exigieron el dinero de la recaudación y sus pertenencias, y finalmente le sustrajeron un teléfono Samsung A15.
Apenas diez minutos después, los hermanos Carreras habrían protagonizado otro episodio, esta vez contra una vecina de calle Rosatti. Según la acusación, la interceptaron y, utilizando la misma réplica, la amenazaron de muerte para obligarla a irse del barrio. La mujer, que atraviesa problemas de salud, quedó muy asustada y llamó a la policía.
Las mechas rubias
La intervención policial permitió vincular ambos episodios. Mientras algunos móviles entrevistaban a la vecina, otros efectivos se encontraron con la conductora de DiDi, que había intentado dirigirse a una comisaría después del robo, pero, al quedarse sin teléfono y no recordar cómo llegar, regresó al lugar del asalto. Allí encontró un patrullero y pudo contar lo sucedido.
Los datos aportados por las víctimas permitieron orientar la búsqueda. Una de las referencias que llamó la atención de los investigadores fue que dos de los sospechosos tenían mechas rubias. Poco después, los uniformados encontraron juntos a los tres hombres señalados.
En el procedimiento, uno tenía el celular robado a la conductora y otro llevaba la réplica de pistola que habría sido utilizada en ambos hechos. Los elementos secuestrados y las coincidencias entre los relatos permitieron avanzar con las imputaciones.
Los tres quedaron presos
En la audiencia de este martes, Parodi sostuvo el pedido de prisión preventiva para los tres imputados. Entre los riesgos procesales invocados, señaló que los hermanos Carreras cuentan con antecedentes penales, aunque los registros se encuentran vencidos. Maldonado, en cambio, no registra antecedentes.
La jueza Labanca consideró acreditados los presupuestos legales para disponer la medida: la probabilidad de autoría o participación, el pronóstico de una pena de cumplimiento efectivo y la existencia de peligros procesales. Así, resolvió que los tres integrantes del grupo conocido como “Los Pastillitas” permanezcan detenidos mientras continúa la investigación.