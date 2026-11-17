Un grupo de al menos 10 delincuentes protagonizó un violento asalto bajo la modalidad de robo piraña en una reconocida heladería de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y las imágenes son analizadas por la Policía para identificar a los responsables.
Robo piraña en Quilmes: al menos 10 delincuentes asaltaron una heladería y quedaron filmados
El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Los encargados entregaron las grabaciones a la Policía para avanzar con la investigación.
El hecho ocurrió días atrás en una sucursal ubicada en la esquina de Colón y Almirante Brown, en pleno centro de la ciudad. Los atacantes ingresaron al comercio y, en menos de un minuto, se apoderaron de la recaudación y de objetos personales de empleados y clientes.
El asalto quedó registrado
Las imágenes de seguridad muestran el momento en que los delincuentes irrumpieron en el establecimiento y concretaron el robo en pocos segundos. Durante el ataque, actuaron con violencia y se llevaron tanto el dinero del comercio como las pertenencias de las personas que se encontraban en el lugar.
La cantidad de involucrados y la rapidez con la que ejecutaron el asalto quedaron reflejadas en la grabación, que se convirtió en una pieza clave para avanzar con la investigación.
Los responsables denunciaron el hecho
Después del episodio, los encargados de la heladería se presentaron en la Comisaría Primera de Quilmes para radicar la denuncia y entregar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
El material aportado permitirá a los investigadores intentar reconocer a los integrantes del grupo y establecer sus identidades.
Buscan identificar a los delincuentes
Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el asalto. Los investigadores trabajan para identificar a los al menos 10 participantes y avanzar con las medidas necesarias para concretar sus capturas.
Mientras tanto, las imágenes del robo constituyen uno de los principales elementos para reconstruir lo ocurrido en el comercio del centro de Quilmes.