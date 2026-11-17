Durante una persecusión

Un patrullero se estrelló contra una casa y provocó una pérdida de gas en Lomas de Zamora

El hecho ocurrió durante un operativo de la UTOI para identificar a los ocupantes de una motocicleta. Técnicos de Metrogas, Edesur y Defensa Civil intervinieron para controlar los daños y restablecer los servicios afectados.