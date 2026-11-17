Un patrullero de la Policía Bonaerense terminó incrustado contra el frente de una vivienda en Lomas de Zamora, luego de perder el control mientras perseguía a un grupo de motociclistas. El choque provocó daños en las instalaciones de gas y en el tendido eléctrico, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia para controlar la situación.
Un patrullero se estrelló contra una casa y provocó una pérdida de gas en Lomas de Zamora
El hecho ocurrió durante un operativo de la UTOI para identificar a los ocupantes de una motocicleta. Técnicos de Metrogas, Edesur y Defensa Civil intervinieron para controlar los daños y restablecer los servicios afectados.
El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 19, en la calle Iparraguirre al 1100, en el barrio Villa Independencia. Según trascendió, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) seguían a los ocupantes de una motocicleta con el objetivo de identificarlos cuando el conductor del móvil policial perdió el dominio del vehículo y chocó contra una casa.
El impacto dañó las conexiones de gas
Como consecuencia de la colisión, el patrullero impactó contra la cabina de gas de la propiedad y también afectó el tendido eléctrico de la zona. La rotura de la instalación provocó una pérdida de gas que generó preocupación entre los vecinos.
Ante el riesgo, se convocó a personal de Defensa Civil del Municipio de Lomas de Zamora y a técnicos de Metrogas y Edesur, quienes trabajaron para controlar el escape y reparar los daños ocasionados por el choque.
Intervino personal de emergencia
Los equipos técnicos realizaron las tareas necesarias para solucionar el inconveniente en la red de gas y restablecer los servicios afectados. Una vez controlada la situación, los vecinos pudieron recuperar el suministro eléctrico.
El episodio generó un importante despliegue en el barrio debido a los riesgos que representaba la pérdida de gas y los daños en la infraestructura de los servicios.
Investigan las circunstancias
De acuerdo con la información difundida, el choque dejó únicamente personas con heridas leves. No trascendieron mayores precisiones sobre la identidad de los involucrados ni sobre la cantidad de personas lesionadas.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de Lomas de Zamora, que deberá establecer cómo se produjo el accidente durante la persecución policial.