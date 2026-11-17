Un joven de 18 años murió luego de permanecer internado casi una semana en el hospital de emergencias, como consecuencia de heridas sufridas en el marco de una discusión con su hermano, quien fue detenido y será imputado en los próximos días. Es el cuarto homicidio que se registra en el mes de noviembre y el número 78 en lo que va del año en el departamento Rosario.
Mató a su hermano durante una discusión en una casa de barrio Alvear en Rosario
La víctima fue atacada con un gancho de carnicería hace 10 días y falleció en el hospital de emergencias una semana después. El autor del crimen fue detenido. Es el cuarto homicidio que se registra en el mes de noviembre.
Fuentes judiciales y policiales señalaron a este diario que el crimen se produjo durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, en una vivienda ubicada en pasaje Santa María al 4100, de barrio Alvear. En el marco de una discusión familiar, un joven de 21 años atacó a su hermano, identificado como Marcos Badan, con un gancho de carnicería.
El joven resultó gravemente herido y fue trasladado en un auto particular hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en el sector de terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica. Mientras que su hermano, se dio a la fuga, aunque luego regresó a la casa, ubicada en la zona sudoeste de Rosario.
Voceros señalaron que tras el ataque, la causa fue investigada como lesiones graves; y en ese marco, el fiscal Franco Miatello dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones para avanzar con el trabajo para intentar esclarecer cómo se produjo la discusión. El martes 10, personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diversas pericias en la vivienda ubicada en barrio Alvear, entre ellas relevamiento fotográfico y levantamiento de muestras biológicas. Durante el procedimiento también se secuestró un gancho de carnicería que habría sido utilizado durante la agresión.
En la tarde del viernes 13 se produjo el fallecimiento de Marcos debido a las heridas sufridas durante el ataque. A partir de esta situación, la causa pasó a tramitarse bajo la calificación provisoria de homicidio doloso simple, en grado de consumado y en calidad de autor. Y se ordenó la detención del presunto agresor.
Los investigadores desarrollaron tareas que permitieron localizar y detener al sospechoso en la misma vivienda de pasaje Santa María al 4100 donde se había producido el hecho. El joven, identificado como Fabricio Ismael B., de 21 años, fue trasladado a la sede de la PDI, donde quedó a disposición del fiscal Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.
Es el cuarto homicidio que se registra en los primeros 13 días del mes de noviembre en el departamento. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 78 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.