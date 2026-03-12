Detuvieron en Esperanza a un hombre acusado de abuso sexual de una menor de edad

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I, llevó adelante un procedimiento en Esperanza que culminó con la detención de un hombre en el marco de una causa por abuso sexual simple.
La investigación, que se inició en la mencionada ciudad (cabecera del departamento santafesino Las Colonias), se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 24 de febrero por la madre de la víctima, quien puso en conocimiento de la autoridad judicial una situación que involucraba a su hija menor de edad.
A partir de esa presentación, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la realización de tareas investigativas a cargo del personal especializado, con el objetivo de reunir elementos que permitan esclarecer el hecho denunciado.
En una celda
Como resultado de las diligencias ordenadas, en horas del mediodía de este jueves efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, con asiento en la ciudad de Esperanza, procedieron a la detención de un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales D.G.P., en la intersección de las calles Pueyrredón y San Martín.
El sospechoso fue trasladado y alojado en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI, donde quedó a disposición de la Justicia, con la correspondiente asistencia de su defensa.
En un comunicado, las autoridades provinciales destacaron “el rápido accionar del personal actuante” y “el compromiso permanente de la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la protección de las víctimas y el esclarecimiento de delitos vinculados a la violencia de género y familiar”.