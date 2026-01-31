#HOY:

Choque entre camión y colectivo por esquivar moto dejó dos muertos en Campana

La colisión se desencadenó tras la pinchadura de la rueda de la moto, que obligó al camión a maniobrar bruscamente y embistió al micro, provocando la muerte del chofer y de una pasajera.

La Ruta 9 permaneció parcialmente reducida mientras trabajaban los peritos.La Ruta 9 permaneció parcialmente reducida mientras trabajaban los peritos.
Un trágico accidente cobró la vida de dos personas esta mañana en Campana, luego de que una moto pinchara una rueda mientras circulaba por la Ruta 9. Un camión que venía detrás intentó esquivarla y terminó impactando contra un colectivo, provocando el fallecimiento del chofer y de una pasajera del micro.

El hecho ocurrió cerca de las 10:20 a la altura del kilómetro 72, en sentido a Rosario. El colectivo involucrado pertenece a la empresa Metropol.

Cómo se produjo el accidente

Según informaron testigos, los ocupantes de la moto se dirigían a pescar a Zárate cuando sufrieron la pinchadura de una rueda que los obligó a detenerse en medio de la ruta. Los vehículos que circulaban detrás redujeron la velocidad para no atropellarlos, entre ellos un camión de carga pesada que intentó frenar pero terminó impactando al micro de pasajeros que venía en el mismo sentido.

El colectivo chocó contra la reja de una estación de servicio y rebotó, provocando que la puerta de ascenso y descenso de pasajeros saliera despedida.

Víctimas del accidente

Una mujer que se encontraba parada junto al chofer porque planeaba descender en la siguiente parada, ubicada a unos 300 metros, perdió el equilibrio. El conductor intentó sostenerla, pero ambos fueron despedidos y terminaron sobre el predio de la estación de servicio. Las heridas resultaron fatales, y ambos murieron en el lugar.

Actualmente, la ruta presenta reducción de calzada, permitiendo circular únicamente por el carril rápido. Los vehículos que se dirigen desde Capital Federal hacia Rosario registran demoras de al menos dos kilómetros.

En el lugar trabajan la Policía Científica, el Comando de Patrullas, personal de la Autopista del Sol y Gendarmería Nacional, realizando las pericias correspondientes para determinar con exactitud las causas del accidente.

