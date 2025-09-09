Accidente fatal

Un bombero falleció tras caer de un hidroelevador mientras hacia trabajos de poda en Córdoba

Matías Godoy, de 39 años, perdió la vida al precipitarse desde seis metros mientras trabajaba en una tarea de poda en Villa Amancay; la Federación de Bomberos decretó tres días de luto y bajó las banderas a media asta.