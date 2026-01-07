Video: perdió el control de su auto, derrapó y volcó en una rotonda de Tigre

Dos personas resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la localidad bonaerense de Tigre, cuando el auto en el que se desplazaban volcó luego de perder el control en una rotonda. En las últimas horas se viralizaron las imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran la espectacular secuencia del siniestro.
El episodio tuvo lugar en la zona de Rincón de Milberg y generó un rápido despliegue de los servicios de emergencia municipales.
Registradoporlascámaras
Una mujer conducía el vehículo a alta velocidad por el cruce de Camino de los Remeros y la Ruta 27. En ese contexto, perdió el control del rodado al ingresar a la rotonda, se subió al cordón y volcó de costado.
El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre detectó el accidente.
Tras el impacto, el auto continuó deslizándose por el asfalto durante más de 50 metros hasta quedar completamente dado vuelta. Las imágenes del sistema de videovigilancia muestran cómo el vehículo “patinó” varios segundos antes de detenerse, en una escena que rápidamente se difundió en redes sociales.
Rápida asistenciaen el lugar
El Centro de Operaciones Tigre detectó el accidente a través de las cámaras de seguridad y activó de inmediato el protocolo de asistencia. Personal de Protección Ciudadana se acercó al lugar para brindar las primeras respuestas y ordenar el tránsito en la zona.
Poco después, médicos del Sistema de Emergencias Tigre atendieron a los ocupantes del vehículo. Los profesionales constataron que ambas personas estaban fuera de peligro, aunque presentaban heridas producto del vuelco.
Alcoholemianegativa
En el lugar del hecho se le practicó el control de alcoholemia a la conductora, cuyo resultado fue negativo. De acuerdo a lo informado, no fue necesario el traslado de urgencia de las víctimas, ya que sus lesiones no revestían gravedad.
El accidente reavivó la preocupación por la velocidad excesiva en ese sector del distrito, donde el tránsito suele ser intenso, especialmente en horarios de alto flujo vehicular.