#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Alta velocidad

Video: perdió el control de su auto, derrapó y volcó en una rotonda de Tigre

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el vehículo “patinó” por el asfalto más de 50 metros. Dos personas resultaron heridas en el incidente.

Se viralizó el video que muestra el momento en el que las cámaras de seguridad registraron el vuelco.Se viralizó el video que muestra el momento en el que las cámaras de seguridad registraron el vuelco.
Seguinos en
Por: 

Dos personas resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la localidad bonaerense de Tigre, cuando el auto en el que se desplazaban volcó luego de perder el control en una rotonda. En las últimas horas se viralizaron las imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran la espectacular secuencia del siniestro.

Mirá tambiénAccidente fatal en Buenos Aires: investigan al jefe de la Federal Rafaela

El episodio tuvo lugar en la zona de Rincón de Milberg y generó un rápido despliegue de los servicios de emergencia municipales.

Registrado por las cámaras

Una mujer conducía el vehículo a alta velocidad por el cruce de Camino de los Remeros y la Ruta 27. En ese contexto, perdió el control del rodado al ingresar a la rotonda, se subió al cordón y volcó de costado.

El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre detectó el accidente.El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre detectó el accidente.

Tras el impacto, el auto continuó deslizándose por el asfalto durante más de 50 metros hasta quedar completamente dado vuelta. Las imágenes del sistema de videovigilancia muestran cómo el vehículo “patinó” varios segundos antes de detenerse, en una escena que rápidamente se difundió en redes sociales.

Rápida asistencia en el lugar

El Centro de Operaciones Tigre detectó el accidente a través de las cámaras de seguridad y activó de inmediato el protocolo de asistencia. Personal de Protección Ciudadana se acercó al lugar para brindar las primeras respuestas y ordenar el tránsito en la zona.

Poco después, médicos del Sistema de Emergencias Tigre atendieron a los ocupantes del vehículo. Los profesionales constataron que ambas personas estaban fuera de peligro, aunque presentaban heridas producto del vuelco.

Alcoholemia negativa

En el lugar del hecho se le practicó el control de alcoholemia a la conductora, cuyo resultado fue negativo. De acuerdo a lo informado, no fue necesario el traslado de urgencia de las víctimas, ya que sus lesiones no revestían gravedad.

El accidente reavivó la preocupación por la velocidad excesiva en ese sector del distrito, donde el tránsito suele ser intenso, especialmente en horarios de alto flujo vehicular.

Seguinos en
#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro