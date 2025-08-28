#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Accidente fatal

Tragedia en la ruta 34: un hombre murió y una mujer terminó herida tras un brutal vuelco

El siniestro ocurrió cerca del puente de ingreso a Susana. Una camioneta terminó volcada en la banquina y la ruta se mantuvo cortada por horas.

Ambulancias del SIES 107 trasladaron a los ocupantes al Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela.
 18:37
Por: 

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves al mediodía en la Ruta Nacional 34, en inmediaciones del puente de acceso a la localidad de Susana (km 211). El siniestro tuvo como única parte involucrada a una camioneta Jeep Renegade en la que viajaba una pareja oriunda de Villaguay, Entre Ríos.

De acuerdo con las primeras pericias, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que impactara contra el guardarrail y volcara en la banquina.

Mirá tambiénRuta 33: choque de camiones a la altura de Firmat

En el lugar trabajaron los Bomberos Zapadores de Rafaela, quienes realizaron tareas de rescate para extraer a los dos ocupantes. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia por ambulancias del SIES 107 al Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela.

Lamentablemente, pese a las maniobras de RCP practicadas durante el traslado y en el nosocomio, el conductor de 66 años murió a causa de politraumatismos graves.

El conductor de 66 años falleció por politraumatismos graves durante el traslado al nosocomio.El conductor de 66 años falleció por politraumatismos graves durante el traslado al nosocomio.

La acompañante, una mujer de 60 años, sufrió la fractura de un miembro inferior y permanece internada en observación.

Intervención en el lugar

La magnitud del siniestro obligó al corte total del tránsito en ese tramo de la Ruta Nacional 34 mientras trabajaron los equipos de emergencia. Además de Bomberos Zapadores y SIES 107, participaron efectivos de la Unidad Regional V de Policía y agentes de Gendarmería Nacional.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Choques en Santa Fe
Santa Fe Policiales
Rafaela

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro