Una mujer de 70 años herida grave tras ser embestida por una moto en Facundo Zuviría y French

La tarde del martes quedó marcada por un violento siniestro vial ocurrido en la zona norte de la ciudad. Pasadas las 18, una mujer de 70 años fue atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la avenida Facundo Zuviría a la altura de French, en la ciudad de Santa Fe.
Según el relato de un familiar, la víctima se dirigía a su habitual clase de pilates cuando se produjo el choque. "La atropelló una moto, nada más. Ella iba caminando y la atropelló la moto. Es una zona complicada para cruzar, la gente anda como loca… y bueno, pasa lo que pasó ahora. Ahora estamos esperando a ver qué nos dicen los médicos", señaló visiblemente conmocionado.
Imagen ilustrativa. Facundo Zuviría y French. Los vecinos señalan la alta velocidad con la que circulan los vehículos por dicho lugar. Crédito: Google Street View
La mujer recibió una primera asistencia en el lugar y luego trasladada de urgencia al hospital Cullen, donde permanecía internada con pronóstico reservado.
El hecho generó malestar entre vecinos que insisten en que la avenida Facundo Zuviría se ha transformado en un sector peligroso, donde las motos y autos circulan a gran velocidad. "Es mucho más grave si la atropellan caminando… ojalá pueda evolucionar", añadió otro allegado.
El motociclista involucrado, que también resultó lesionado en el incidente, quedó identificado y a disposición de la fiscalía interviniente.
