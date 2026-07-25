La Justicia y las fuerzas de seguridad nacionales encendieron las alarmas de emergencia en toda la región ante la desaparición de Iara Ayelén Duprat, una joven de 17 años que fue vista por última vez este viernes en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.
Activaron la Alerta Sofía por una adolescente de 17 años desaparecida en Corrientes
La joven fue vista por última vez en Curuzú Cuatiá. Las autoridades solicitan colaboración para localizarla, mientras el protocolo de emergencia sigue activo.
Frente a la falta de indicios sobre su paradero y el paso crítico de las horas, las autoridades activaron el protocolo Alerta Sofía para coordinar de forma urgente su localización y apelar a la colaboración de la comunidad.
Rasgos fisonómicos y señas particulares
Con el objetivo de facilitar su identificación en la vía pública o en puntos de control fronterizos y viales, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió una descripción detallada de la menor, a quien sus allegados apodan 'Kiara'.
Según los datos provistos en el reporte oficial de búsqueda, la adolescente es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros de estatura, posee tez blanca, ojos verdes y el cabello corto hasta los hombros, teñido de un tono negro azulado.
Asimismo, los investigadores hicieron especial hincapié en tres tatuajes que pueden resultar determinantes para reconocerla:
- En una de sus manos lleva grabada la inscripción 'Dalil' acompañada por el dibujo de unas mariposas.
- En la zona de las costillas cuenta con un tatuaje con el nombre 'Mauricio'.
- Posee un tercer diseño con la palabra 'Bryan'.
- Movilización en la región y controles viales.
La activación de la Alerta Sofía implica una articulación inmediata entre las fuerzas federales, las policías provinciales y los medios de comunicación para maximizar la difusión del caso.
Hasta el momento, las circunstancias que rodearon la desaparición de la joven se manejan bajo estricto sumario judicial mientras se reciben los primeros testimonios del entorno familiar.
Canales oficiales de comunicación
Desde los organismos competentes recordaron a la población que cualquier información, dato o sospecha sobre el paradero de la menor debe comunicarse de manera inmediata a la línea telefónica 134. Este canal oficial está habilitado de forma completamente gratuita, es anónimo y atiende consultas durante las 24 horas del día en todo el territorio de la República Argentina.
El avance de la investigación y los rastrillajes en la zona sur de Corrientes continuarán durante las próximas horas, en una carrera contra el tiempo para lograr encontrar a la adolescente sana y salva.