Un bolso abandonado en el hall principal del Aeroparque Jorge Newbery activó este miércoles un operativo preventivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La situación obligó a desalojar de manera momentánea parte de la terminal y restringir el ingreso de pasajeros al sector involucrado.
Desalojaron un sector de Aeroparque tras encontrar un bolso abandonado
El hallazgo generó un operativo preventivo de la PSA, que aisló el sector e intervino con personal especializado antes de permitir nuevamente el acceso al público.
El objeto había sido detectado por personal de vigilancia en una zona de circulación próxima al área de check-in. Como no se pudo identificar inicialmente a su propietario, se dio aviso a la PSA y se puso en marcha el protocolo correspondiente.
Aislaron el sector y evacuaron a los pasajeros
Tras recibir la alerta, los efectivos establecieron un perímetro de seguridad alrededor del bolso y dispusieron el retiro preventivo de las personas que se encontraban en las inmediaciones.
Durante el procedimiento también se interrumpió temporalmente el tránsito interno en el sector para evitar que pasajeros y trabajadores quedaran expuestos mientras se realizaban las verificaciones.
Intervino la unidad de explosivos
La unidad especializada de la PSA acudió al lugar con los equipos utilizados habitualmente ante este tipo de situaciones, entre ellos escáneres portátiles, robots de inspección y elementos de protección balística.
Los especialistas revisaron el bolso para determinar si representaba algún tipo de riesgo y poder establecer qué contenía.
Qué encontraron dentro del bolso
Luego de la inspección, los especialistas determinaron que no había materiales peligrosos. Finalmente, se estableció que se trataba de un objeto olvidado por un pasajero.
Una vez descartada cualquier amenaza, se levantó el perímetro de seguridad y se habilitó nuevamente el acceso al hall principal de la terminal.
El operativo se extendió durante menos de una hora. Si bien provocó demoras momentáneas en el ingreso y en los controles de seguridad, no afectó la programación de los vuelos.
Desde la PSA señalaron que ante la aparición de cualquier objeto sin identificación se activa el protocolo preventivo correspondiente, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes se encuentran dentro de la terminal.